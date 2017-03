Công an tỉnh Bình Dương có giám đốc mới

Đại tá Nguyễn Hoàng Thao (bìa trái) giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Thiếu tướng Võ Thành Đức (bìa phải) nhận quyết định chờ nghỉ hưu.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Bùi Quang Bền - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Các chức vụ phó giám đốc được bổ nhiệm gồm: Đại tá Võ Văn Phúc - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Đại tá Trần Văn Chính -Trưởng Công an thị xã Dĩ An, Đại tá Phạm Quốc Dũng - Trưởng Công an huyện Dầu Tiếng.





Ba phó giám đốc công an tỉnh (từ phái qua) nhận quyết định và hoa chúc mừng.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thao (52 tuổi), quê Tân Uyên, Bình Dương. Đại tá Thao có học vị tiến sĩ chuyên ngành điều tra tội phạm học, lý luận cao cấp chính trị, hiện đang là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương (nhiệm kỳ 2015-2020), Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Bình Dương.