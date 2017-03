Công an tỉnh Đồng Nai trao nhà tình nghĩa

(PL)- Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an huyện Nhơn Trạch trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình Trung úy Huỳnh Tấn Ðông, hiện công tác tại Công an huyện Nhơn Trạch.



Căn nhà được xây dựng trên nền đất của gia đình với kinh phí 200 triệu đồng. Cha của Trung úy Ðông trước kia công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy. Còn mẹ Trung úy Ðông đang bị bệnh nặng phải điều trị trong thời gian dài, hoàn cảnh kinh tế gia đình gặp khó khăn. Sáng 5-9, Ủy ban ATGT tỉnh Quảng Nam cùng Công ty Cổ phần Xăng dầu, Dầu khí PV Oil Miền Trung (Chi nhánh tại Quảng Nam) trao tặng 610 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Hiền (nằm sát QL1A, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) nhân dịp khai giảng năm học mới. Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình “Trọn nghĩa đồng bào - Ấm tình cha mẹ” của Ủy ban ATGT Quốc gia nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông… N.HỒNG - K.THÁI