Công an tỉnh Hậu Giang tặng quà tết người nghèo, trẻ em khuyết tật

Tại đây, Đại tá Nguyễn Hải Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang cùng Ban Giám đốc công an tỉnh đã trao 41 phần quà cho trẻ em khuyết tật cùng 24 phần quà tết cho thầy cô giáo, nhân viên của trường. Đồng thời công an tỉnh tặng nhà trường 10 triệu đồng để tổ chức tết cho các em.

Nhân dịp tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, Công an tỉnh Hậu Giang với trọng tâm là đảm bảo ANTT trên địa bàn để nhân dân vui xuân đón tết. Tính đến nay, Đảng ủy, giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức ba cuộc họp mặt, tặng quà và ăn tết với gia đình chính sách, hộ nghèo và trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh với trên 300 phần quà có tổng giá trị gần 90 triệu đồng và trao tặng hai căn nhà tình nghĩa mỗi căn 50 triệu đồng.

GIA TUỆ