Công an TP Đà Nẵng nhận 10 máy đo nồng độ cồn để xử lý “ma men”

(PL)- Ngày 15-9, tại hội nghị tập huấn kỹ năng xử lý vi phạm về nồng độ cồn do Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức, đại diện Grab Việt Nam đã trao tặng cho lực lượng công an 10 máy đo nồng độ cồn trị giá 300 triệu đồng.

Thực hiện đợt ra quân xử lý “ma men”, lực lượng Công an TP Đà Nẵng liên tục chốt chặn, đo kiểm tra nồng độ cồn vào các khung giờ cao điểm (từ 11 giờ đến 14 giờ và từ 16 giờ đến 21 giờ) tại những tuyến đường có nhiều nhà hàng kinh doanh rượu bia, ăn uống. Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, khẳng định kiểm soát, xử phạt người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, cũng nhấn mạnh việc xử lý vi phạm về nồng độ cồn sẽ được làm quyết liệt trong thời gian dài nhằm hạn chế TNGT do sử dụng rượu bia. TẤN TÀI