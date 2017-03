Công an TP Hà Nội phê bình hai đơn vị

(PLO)- Ngày 2-3, Công an TP Hà Nội tổng kết tình hình, kết quả đợt cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.