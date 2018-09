Công an TP.HCM có thêm 4 Phó Giám đốc

Công an TP.HCM vừa tổ chức buổi lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và của Giám đốc CATP về tổ chức cán bộ trong lực lượng Công an TP.HCM.



Giám đốc Công an TP.HCM tại lễ công bố

Theo đó, Bộ Công an quyết định sáp nhập Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn TP.HCM thành một phòng thuộc CATP, bổ nhiệm 4 lãnh đạo chỉ huy Ban giám đốc Cảnh sát PCCC sang nhận nhiệm vụ Phó giám đốc CATP.



Theo đó, các lãnh đạo Cảnh sát PCCC gồm Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng, Đại tá Dương Văn Phóng, Đại tá Đoàn Văn Chón và Đại tá Nguyễn Văn Băng được điều động nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Bộ Công an cũng có quyết định về việc sáp nhập, giải thể một số đơn vị của CATP xuống còn 35 phòng, ban nghiệp vụ đầu mối.

Giám đốc CATP cũng có các quyết định về tổ chức bộ máy và quy chế hoạt động của Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn CATP (bao gồm 12 đội); quyết định tổ chức và quy chế hoạt động của Phòng An ninh đối ngoại (10 đội); Phòng An ninh đối nội (10 đội); Phòng Tham mưu; Phòng hồ sơ CATP; Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị; Phòng Hậu cần cũng như điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công an các quận, huyện theo quy định của Bộ Công an….

Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Đông Phong khẳng định Đảng ủy, Ban giám đốc CATP đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện mô hình tổ chức mới theo chủ trương của Bộ Công an nhằm tiếp tục xây dựng lực lượng CATP có bản lĩnh chính trị vững vàng, chính quy, tinh nhuệ đảm bảo hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Trước đó, ngày 20-8, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Cao Đăng Hưng (sinh năm 1966, quê quán Cai Lậy, Tiền Giang), Phó Cục trưởng Cục Quản trị, Tổng cục Hậu cần kỹ thuật, Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP.HCM.