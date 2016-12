Công an TP.HCM sẽ nhận tin báo của người dân qua mạng

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2017 của TP.HCM tổ chức sáng 30-12, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết trong năm tới Công an TP sẽ tham mưu Bộ Công an, Thành ủy và UBND TP đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tình hình an ninh trật tự.

Trong đó, Trung tướng Phong nhấn mạnh đến việc sẽ phát huy những ưu thế của mạng xã hội để ứng dụng trong công tác, tạo điều kiện cho người dân phản ánh nhanh nhất những thông tin cho lực lượng công an.



Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP.HCM.

Bên cạnh đó, Công an TP sẽ đẩy nhanh đầu tư trang bị các trang thiết bị hiện đại trong tổng thể đề án xây dựng TP thông minh như kết nối hệ thống camera về hệ thống trung tâm chỉ huy của Công an TP phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.



Công an TP cũng sẽ triển khai thực hiện nâng cao chất lượng của cán bộ, chiến sĩ, kiện toàn tổ chức bộ máy nhất là chất lượng của lực lượng công an ở phường, xã, thị trấn. Trong đó, tiếp tục củng cố đầu tư mạnh mẽ cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, ưu tiên hàng đầu việc đầu tư cho lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm và triển khai thí điểm hình sự đặc nhiệm 1 cấp.

Công an TP sẽ tăng cường việc phối hợp giữa các lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, cảnh sát 113, cảnh sát giao thông... để thực hiện trấn áp hiệu quả các loại tội phạm.

Tại cuộc họp, bà Phan Thị Thắng - Giám đốc Sở Tài chính TP cho biết TP.HCM là địa phương tự đảm bảo cân đối ngân sách và có tỉ lệ số thu nộp về ngân sách trung ương cao nhất trong số 63 tỉnh, thành cả nước.

Trong khi đó, tỉ lệ điều tiết cho ngân sách TP thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 chỉ còn được hưởng 18%. Do đó, nhiệm vụ thu chi ngân sách trên địa bàn TP ngày càng khó khăn.

Để tạo nguồn thu cho đầu tư phát triển, trong năm tới bà Thắng đề nghị rà soát, sắp xếp các địa chỉ nhà, đất để nhanh chóng hoàn tất các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ bán chỉ định và bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản theo các phương án đã được phê duyệt với 1.033 mặt bằng nhà, đất trên địa bàn TP.

Bà Thắng cũng đề xuất rà soát lại toàn bộ quỹ nhà tái định cư trên địa bàn, có phương án điều chuyển hoặc bán đấu giá quỹ nhà tái định cư đến nay chưa bố trí được để thu hồi vốn ngân sách tạm ứng, tránh xuống cấp gây lãng phí.