Công an TP.HCM xác định nhiều đối tượng đứng sau các vụ kích động tụ tập gây rối

Chiều 14-5, Công an TP.HCM cho hay trong hai Chủ nhật 1-5 và 8-5 vừa qua, đã có sự chỉ đạo, liên kết giữa các thành phần chống đối trong nước và nước ngoài, lợi dụng sự bức xúc của người dân về sự kiện cá chết hàng loạt ở các tỉnh ven biển miền Trung, kích động các cuộc tụ tập gây rối với danh nghĩa vì môi trường. Cụ thể ở đây, qua các thông tin thu thập cho thấy tổ chức khủng bố Việt Tân đã đứng đằng sau các sự vụ này.

Trong hai cuộc tuần hành, tụ tập vừa rồi ngoài các băng rôn, biểu ngữ có nội dung bảo vệ môi trường, những đối tượng này còn trương các băng rôn, biểu ngữ có nội dung chống Đảng và Nhà nước (ảnh dưới).





Trong quá trình tuần hành tụ tập gây rối, các cá nhân cầm đầu, cốt cán rất manh động, kéo xuống lòng đường gây ách tắc giao thông, cản trở hoạt động kinh doanh buôn bán bình thường của người dân tại khu vực, xô đổ các hàng rào cô lập,…

Các cá nhân chống đối chính trị, triệt để lợi dụng những sự kiện này để kêu gọi, tổ chức tụ tập gây mất an ninh trật tự. Được biết mục đích sâu xa mà các đối tượng này hướng tới là kích động biểu tình bạo loạn.

Sau khi bị lực lượng chức năng giải tán, không ít người đã lên mạng kêu gọi truy tìm cán bộ công an, thanh niên xung phong với mục đích đe dọa các lực lượng này. Manh động là nhiều người còn kích động hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật bằng việc treo thưởng cho ai tìm được, hoặc đánh được các cán bộ trong ảnh. Và được biết đã có nhóm người kéo đến tận nhà một thanh niên xung phong đập phá, hù dọa, hành hung người này. Hiện Công an TP.HCM đang tập trung điều tra, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật trong sự vụ trên.

Công an TP.HCM cũng cho hay các tổ chức chống đối bên ngoài đã lôi kéo nhiều thành phần tham gia, trong đó có người chưa đủ tuổi thành niên, người từng có tiền án tiền sự.

Trong số này có HTP (17 tuổi, quê An Giang, có hai tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản). Do cha mẹ mất, sống với bà ngoại nên P. sớm tự bỏ học. Khi ở An Giang, P. được một đối tượng mới ra tù chính trị lôi kéo để tuyên truyền các thông tin bịa đặt. Tháng 11-2015, P. lên TP.HCM lôi kéo nhiều thanh thiếu niên khác thuộc thành phần trốn học, bỏ học, muốn thể hiện bản thân và tỏ ra không sợ chính quyền, không sợ công an… Ngày 8-5, P. có vai trò rất tích cực trong việc dẫn dắt những người tụ tập gây rối.

Cùng đó, trong số những người tham gia tụ tập còn có ông LCD, đã từng bị TAND TP.HCM và TAND tối cao tuyên án năm năm tù giam, ba năm quản chế tại địa phương về hành vi “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Hay trường hợp ông PMH, cũng đã từng bị TAND TP.HCM tuyên ba năm tù giam về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Sau đó, ông H. ăn năn, hối cải, xin giảm nhẹ hình phạt và đã được TAND Tối cao giảm hình phạt. Nhưng sau khi ra tù, ông H. liên tục vi phạm không chấp hành quản chế tại địa phương và ngày 1-5 đã theo đoàn tụ tập kéo đi trên một số tuyến đường, gây cản trở giao thông.