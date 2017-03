Công an TP.HCM xin lỗi, cấp lại CMND cho hơn 7.000 trường hợp

Đại tá Nguyễn Văn Dung đến tận nhà người dân xin lỗi và làm thủ tục cấp lại CMND cho 10 người dân ở quận 12. Ảnh: H.Tuyết.

Đây là những người bị cấp trùng số CMND trong tổng số 7.232 trường hợp đã được phát hiện trong thời gian qua.

Cán bộ đến tận nhà làm thủ tục

Đại tá Nguyễn Văn Dung cho biết việc cấp trùng số CMND cho 7.232 trường hợp nêu trên, đầu tiên là trách nhiệm của cán bộ công an trong quá trình đánh số CMND, do đó công an tiến hành xin lỗi và khắc phục sai sót. Việc cấp trùng số CMND đã xảy ra từ năm 1977 đến nay, do đó ngoài số trường hợp nói trên, có thể còn một số trường hợp khác vì nhiều lý do chưa được phát hiện.

Theo đại tá Dung, đối với những trường hợp này, cán bộ sẽ đến tận nhà để hướng dẫn làm thủ tục cấp số CMND mới mà không tốn bất kỳ chi phí nào. Đối với những trường hợp người già, bị bệnh nằm viện cũng sẽ được cán bộ đến tận nơi làm toàn bộ các thủ tục mới mà không phải đi đâu. Ngoài ra, tất cả các trường hợp này đều được cấp CMND trong vòng 5 ngày từ khi làm thủ tục.

Theo kế hoạch, Phòng PC64 sẽ giải quyết cấp lại CMND cho 7.232 trường hợp bị trùng số này trong vòng 3 tháng kể từ ngày 28-8. Phòng PC64 cử riêng một tổ công tác, phối hợp cùng công an 24 quận, huyện để giải quyết.

Đại tá Nguyễn Văn Dung cho biết việc phân biệt ai là người bị cấp trùng số được thực hiện bằng công tác trích xuất tàng thư. Nếu người nào có số CMND phù hợp với hồ sơ gốc thì được giữ lại, còn người bị cấp nhầm lẫn sẽ được đổi số CMND mới. Tuy nhiên, việc cấp lại CMND có thể gặp khó khăn bởi có người đã mất hoặc bỏ đi nhiều nơi khác sinh sống.

Giải quyết các hệ lụy liên quan

Đa số các trường hợp được đoàn công an đến tận nhà thông báo, cấp lại số CMND mới đều bất ngờ vì bấy lâu nay họ sử dụng CMND mà không hay biết bị trùng số. Ngay trong sáng nay, khi Đại tá Nguyễn Văn Dung dẫn đoàn đến nhà bà N (60 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây, quận 12), bà N cũng bày tỏ lo lắng vì không ngờ mình là một trong số hàng ngàn trường hợp bị trùng số CMND.

Sau khi được nhận số CMND mới, bà N thắc mắc hỏi các cán bộ trong đoàn không biết các giao dịch, mua bán trước đây đã sử dụng số CMND cũ thì phải giải quyết ra sao.

Về vấn đề này, ngoài việc được cấp số CMND mới, bà N và những trường hợp tương tự còn được cấp một giấy xác nhận về việc bị trùng số CMND. Đại tá Dung giải thích, nếu bà có thực hiện các giao dịch liên quan đến số CMND thì cứ trình giấy xác nhận này sẽ được giải quyết. Nếu người dân gặp rắc rối trong các giao dịch dân sự, mua bán có liên quan đến số CMND cũ… thì khi trình giấy xác nhận này sẽ được giải quyết. Nếu người dân làm mất giấy xác nhận này cũng sẽ được cấp lại.

Được biết do sai sót trong việc cấp trùng số CMND cũng đã dẫn đến trùng số hộ chiếu với những trường hợp nêu trên. Do đó cơ quan công an xác định nếu người dân nào làm hộ chiếu sau mà bị trùng số CMND do sai sót thì được cấp số CMND mới và dùng CMND mới này để làm lại hộ chiếu. Còn nếu người làm hộ chiếu sau mà đúng hồ sơ gốc, thì người cấp hộ chiếu trước cũng được cấp lại CMND mới để làm lại hộ chiếu mới.