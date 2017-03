Công an vào cuộc điều tra vụ ‘ăn chặn’ tiền của người tâm thần

(PLO)- Chiều nay (6-11), Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận hồ sơ vụ "ăn chặn" hơn 750 triệu đồng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An (đóng tại xã Giang Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) để vào cuộc điều tra, xem xét khởi tố vụ án.