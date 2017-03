Công an vào cuộc vụ thí sinh được 10 điểm vật lý, 0 điểm toán

Ngày 25-7, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83), Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ nghi vấn thí sinh rớt tốt nghiệp THPT Nguyễn Sỹ Hùng đạt 10 điểm môn vật lý là quay cóp được.

Lực lượng Phòng PA83, Công an tỉnh Nghệ An đã đến Trường ĐH Vinh tiếp cận hồ sơ vụ việc.



Thí sinh Nguyễn Sỹ Hùng dự thi tốt nghiệp tại cụm thi Vinh do Trường ĐH Vinh tổ chức được điểm 10 môn vật lý nhưng điểm 0 môn toán.

Sau khi Ban kiểm tra cụm thi Vinh (do PGS-TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh, làm trưởng ban) kiểm tra, rà soát tất cả các khâu (từ đánh số báo danh, phát đề thi, coi thi, chấm thi) đối với thí sinh Hùng, không tìm ra được vi phạm gì, Hội đồng thi THPT quốc gia 2016 cụm thi Vinh đã đề nghị PA83, Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc.



Như đã đưa tin, trong kỳ thi THPT quốc gia 2016 vừa qua, thí sinh Hùng (18 tuổi, cựu học sinh Trường THPT Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) dự thi tại cụm thi Vinh do Trường ĐH Vinh tổ chức. Kết quả thi, em Hùng đạt điểm 10 môn vật lý, môn hóa học 8 điểm và môn toán 0 điểm, môn văn học 2,5 điểm, môn ngoại ngữ 2,13 điểm. Do bị điểm "chết" môn toán 0 điểm nên em Hùng đã trượt tốt nghiệp THPT.

Ông Phan Bá Nguyễn, Hiệu trưởng Trường THPT Tây Hiếu, cho biết: "Trong ba năm học THPT, thí sinh Hùng có học lực ở mức trung bình yếu, thường xuyên phải thi lại".

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, cô giáo chủ nhiệm đã khuyên em Hùng với học lực không khá nên đăng ký thi ở cụm thi địa phương. Tuy nhiên, em Hùng cho rằng đăng ký thi ở cụm thi Vinh để xuống TP Vinh "thi cho biết thành phố".

Sau đó, khi họp phụ huynh cuối năm học, mẹ của Hùng có nguyện vọng đổi cụm thi cho con về thi ở cụm thi địa phương nhưng lúc này đã muộn.

Đặc biệt, tại cụm thi Vinh có bốn thí sinh đạt điểm 10 môn vật lý thì em Nguyễn Sỹ Hùng và hai thí sinh khác cùng tên Hùng. Có người nghi vấn em Hùng đã quay cóp được bài hoặc khâu chấm thi vào điểm sai bởi em Hùng có học lực trung bình yếu.

Chiều 22-7, TS Nguyễn Xuân Bình, Trưởng phòng GD&ĐT Trường ĐH Vinh- Phó Chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia 2016 cụm thi Vinh, cho biết: Hội đồng thi đã có báo cáo gửi Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia và thành lập Ban kiểm tra kết quả các khâu từ coi thi, chấm thi và các môn thi của thí sinh Hùng. Kết quả kiểm tra cho thấy kết quả chấm thi không có gì bất thường. Điểm thi hoàn toàn đúng với kết quả bài làm. Môn toán thí sinh này không có một chữ nào".

Em Hùng cũng cho biết môn toán không làm bài vì buồn chuyện gia đình, còn môn vật lý và môn hóa học thì vừa làm vừa ngủ gục rồi ngó nghiêng ngoài cửa sổ và bị giám thị nhắc nhở nên đã đã khoanh bừa đáp án.