Công an Vĩnh Long thông tin các vụ cưỡng hiếp trẻ em

14 giờ chiều 4-4, tại Vĩnh Long, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo để thông tin một số vụ việc xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh, trong đó có một số vụ việc mà Pháp luật TP.HCM vừa qua đã thông tin.



Công an họp báo thông tin về hai vụ hiếp dâm trẻ em trên địa bàn

Chủ trì buổi họp báo, Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó GIám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cùng đại diện các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở TT&TT tỉnh Vĩnh Long cùng đại diện khoảng 30 phóng viên của các cơ quan báo đài TW , TPHCM và địa phương. Theo chương trình, mở đầu họp báo đại diện Công an tỉnh Vĩnh Long sẽ thông tin một số tình hình có liên quan đến tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh...

Theo báo cáo, trong năm 2016 trên địa bàn Vĩnh Long tội phạm xâm hại tình dục trẻ em xảy ra 30 vụ với 30 đối tượng, tăng 13 vụ so với năm 2015 và các vụ việc này đã được Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra, xử lý.

Riêng từ đầu năm 2017 đến nay, tỉnh xảy ra 9 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em có giảm nhưng đã xảy ra một số vụ tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện hành vi rất man rợ, (hiếp nạn nhân xong rồi giết). Đáng báo động hơn có vụ nạn nhân bị chính người thân của mình (ông nội, cha ruột) xâm hại nhiều lần.... cho thấy đạo đức xã hội bị xuống cấp nghiêm trọng, gây nhức nhối, bức xức trong nhân dân.



Đại diện công an, Ban tuyên giáo Vĩnh Long tại cuộc họp

"Các đối tượng thường lợi dụng trẻ ở nhà một mình, sự thiếu hiểu biết về giới tính và khả năng phòng vệ yếu của các bé gái để thực hiện hành vi xâm hại tình dục; Lợi dụng sự quen biết để tổ chức uống rượu, sau đó thực hiện hành vi giao cấu, hoặc lợi dụng lúc nạn nhân đi trên đoạn đường vắng, không người trông coi nên đối tượng dụ dỗ hoặc dùng vụ lực thực hiện hành vi hiếp dâm...", Trung tá Phạm Thanh Liêm, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Vĩnh Long khái quát.



