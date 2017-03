Công an xã nhận tiền làm giả hộ khẩu

Theo hồ sơ, Huỳnh Hoàng Hải là công an viên xã Thạnh Đức (Bến Lức, Long An). Nguyễn Hoàng Hùng là nhân viên phòng Dự án của Công ty Phúc An - chủ đầu tư dự án đường dẫn vào Khu công nghiệp Thạnh Đức. Năm 2008, khi dự án tiến hành, Hùng đã gặp Hải đặt vấn đề làm sổ hộ khẩu giả cho một số người thân thể hiện họ đang sống ở khu vực đó để được hưởng chính sách bồi thường...

Chỉ phạm tội nhận hối lộ

Hải đồng ý rồi yêu cầu Hùng cung cấp tên, bản phôtô giấy CMND của những người trên để mình làm sổ. Hùng về câu kết với một số người khác, chuẩn bị giấy tờ giao cho Hải. Tổng cộng Hải đã làm 19 sổ hộ khẩu giả. Nhận được sổ, Hùng đưa những người thân đến cất nhà trái phép trên đất dự án và nộp hồ sơ lên chờ được bồi thường...

Vụ việc bị phát hiện, Hải bị VKSND tỉnh Long An truy tố về tội nhận hối lộ và tội giả mạo trong công tác. Tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 5-2011, công tố viên đã rút một phần truy tố, xác định Hải không phạm tội giả mạo mà chỉ phạm tội nhận hối lộ (19 triệu đồng)... Theo viện, mẫu hộ khẩu trên là thật, Hải chỉ điền tên người vào mà thôi nên chưa đủ cấu thành tội giả mạo. Đồng tình với viện, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt Hải ba năm tù về tội nhận hối lộ.

Phải là tội làm giả tài liệu?

Vụ án trên đã phát sinh nhiều quan điểm quanh tội danh của bị cáo Hải.

Một thẩm phán Tòa Hình sự TAND TP.HCM cho rằng tòa cấp sơ thẩm phạt Hải về tội nhận hối lộ là không thỏa đáng. Theo quy định tại Điều 279 BLHS người phạm tội nhận hối lộ là những người lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền... để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ. Hải chỉ được giao nhiệm vụ làm một số công việc để hoàn thành quy trình cấp hộ khẩu cho người dân ở địa phương chứ không được giao quyền làm hộ khẩu cho người dân ở địa phương khác. Hải đã nhận tiền của những người ở địa phương khác và làm một việc không thuộc phạm vi thẩm quyền được giao (làm giả hộ khẩu) nên không thể coi là nhận hối lộ.

Một kiểm sát viên VKSND TP.HCM phân tích thêm, trường hợp của Hải là phạm vào tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Hải sử dụng hộ khẩu thật nhưng ghi người không ở địa phương đó để cho nhập hộ khẩu. Hành vi này rõ ràng là làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức...

Kiểm sát viên này cũng cho rằng ngoài tội danh trên, hành vi của Hải còn cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hải đã câu kết với Hùng để cùng nhau tạo thành một đường dây làm hộ khẩu giả cho một loạt người nhằm chiếm đoạt tiền bồi thường...

Tội làm giả con dấu, tài liệu Trong vụ án này, theo tôi, Hải phạm tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Không thể kết Hải phạm tội nhận hối lộ bởi việc nhận tiền của Hải không phải để làm một việc trong thẩm quyền nhằm có lợi cho những người đưa tiền. Hải nhận tiền không để hoàn thành quy trình cấp hộ khẩu thật mà là để làm hộ khẩu giả giúp những đối tượng kia đem đi lừa đảo. Hành vi làm giả này đã cấu thành tội danh mà tôi đã đề cập ở trên. Kiểm sát viên VÕ GIA BÌNH, VKSND huyện Bình Chánh (TP.HCM)

HOÀNG YẾN