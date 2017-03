Công an xin lỗi vì đã đánh nữ công nhân nhập viện

Cụ thể, Đại tá Nguyễn Thanh Lưu, Trưởng Công an huyện Trảng Bàng đã đến khu nhà trọ của chị Lại Thị Thu ở xã An Tịnh (huyện Trảng Bàng) thăm và gửi lời xin lỗi chị Thu. Trước đó, chị Thu bị Trung tá Lý Công Văn, công an KCN Trảng Bàng đánh.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, ngày 20-10, chị Thu bị nghi ngờ trộm điện thoại đồng nghiệp nên ông Văn mời về đồn công an. Tại đây, ông Văn đánh đập, tra khảo chị Thu. Hơn hai giờ sau, chị Thu được về và phải nhập viện với nhiều thương tích. Theo Đại tá Lưu, kết quả xác minh chị Thu không trộm điện thoại. Công an huyện đã đình chỉ công tác đối với ông Văn 30 ngày và Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng đang xem xét hình thức xử lý đối với ông Văn.