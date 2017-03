Công an xử lý vụ xe bồn chặn trạm thu phí để đòi nợ

Chiều 12-12, Thượng tá Lê Đức Minh, Phó Công an thị xã An Nhơn (Bình Định), cho biết Cảnh sát kinh tế công an thị xã đang tiếp tục làm việc với các bên liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý việc Công ty CP Nhựa đường Minh Đạt (TP.HCM) dùng xe bồn chặn trạm thu phí BOT Nam Bình Định trên quốc lộ 1 đoạn qua phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn để đòi nợ.

“Chúng tôi khẳng định việc Công ty CP Nhựa đường Minh Đạt dùng xe bồn vây trạm thu phí là hành động cản trở giao thông, gây mất trật tự, là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu muốn đòi nợ thì khởi kiện ra tòa án chứ không thể chấp nhận như vậy! Trước mắt, chúng tôi đã yêu cầu lãnh đạo Công ty CP Nhựa đường Minh Đạt cam kết không tái phạm” - Thượng tá Minh nói.



Bốn làn đường của trạm thu phí BOT Nam Bình Định bị xe bồn dừng chặn trưa 10-12.

Cũng theo Thượng tá Minh, trong cuộc làm việc của Công an thị xã An Nhơn với các bên liên quan vào sáng cùng ngày, Công ty CP Nhựa đường Minh Đạt đã đồng ý bồi thường thiệt hại hơn 11 triệu đồng cho Trạm thu phí BOT Nam Bình Định (thuộc Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Định) do việc dừng xe bồn trên các làn đường thu phí làm trạm thất thu tiền bán vé.

Về khoản nợ của Công ty CP Đại Tín (nhà thầu chính dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Định theo hình thức BOT) với Công ty CP Nhựa đường Minh Đạt, hiện hai doanh nghiệp này vẫn chưa thống nhất số liệu cụ thể.

Công an thị xã An Nhơn đã lập biên bản, yêu cầu hai doanh nghiệp chốt công nợ trước ngày 17-12, đến ngày 19-12 tiếp tục gặp nhau để giải quyết trả nợ.

Trước đó, trưa 10-12, Công ty CP Nhựa đường Minh Đạt dùng bốn xe bồn chở nhựa đường chặn 4/6 làn đường của Trạm thu phí BOT Nam Bình Định, giăng biểu ngữ gây áp lực, yêu cầu các cơ quan chức năng buộc Công ty CP Đại Tín trả nợ.

Việc làm này đã gây ách tắc giao thông, khiến trạm thu phí phải dừng thu phí trong một thời gian. Đến khi lực lượng công an, thanh tra giao thông đến can thiệp, Công ty CP Nhựa đường Minh Đạt mới cho di chuyển các xe bồn ra khỏi làn đường trạm thu phí.

Giải trình với các cơ quan chức năng, Công ty CP Nhựa đường Minh Đạt cho rằng đã thi công, nghiệm thu xong các gói thầu, nhiều lần đòi nợ nhưng Công ty CP Đại Tín chưa chịu thanh toán hơn 16 tỉ đồng.

Trong khi đó, lãnh đạo Công ty CP Đại Tín cho rằng Công ty CP Nhựa đường Minh Đạt thi công không đảm bảo chất lượng nên phải giữ lại số tiền này để buộc sửa chữa đường bị hỏng.