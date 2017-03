Công bố danh sách “làng ung thư” ô nhiễm nặng nguồn nước

10 “làng ung thư” có nguồn nước ô nhiễm nặng nhất 1.Làng Thống Nhất, xã Đông Lỗ, H.Ứng Hòa, TP Hà Nội.

2.Làng Lũng Vỵ, xã Đông Phương Yên, H.Chương Mỹ, TP Hà Nội.

3.Làng Mẫn Xá, xã Văn Môn, H.Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

4.Làng Thổ Vỵ, xã Tế Thắng, H.Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

5.Làng Yên Lão, xã Hoàng Tây, H.Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

6.Làng Cờ Đỏ, xã Diễn Hải, H.Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

7.Làng An Lộc, xã An Lộc, H.Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

8.Làng Phước Thiện, xã Bình Hải, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

9.Làng Xuân Vinh, xã Hoài Mỹ, H.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

10.Làng Mê Pu, xã Mê Pu, H.Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Nguồn: dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước hợp vệ sinh phục vụ cấp nước sinh hoạt cho một số “làng ung thư” của VN”.