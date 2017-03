Công bố kết luận về hóa chất phá hoại quốc lộ 1A

Công an kết luận mẫu vật giám định đoạn quốc lộ 1A bị cho là phá hoại tại Quảng Bình: Hai loại hóa chất làm giảm kết dính của lớp nhựa đường.

Vào các ngày 23/24-6, tập đoàn Sơn Hải có đơn trình báo với cơ quan công an huyện Bố Trạch việc một số vị trí mặt đường nhựa do đơn vị này thi công bị rải hóa chất gây hư hại. Có mặt tại hiện trường, ông Trần Văn Luận, Phó giám đốc sở GTVT Quảng Bình, khẳng định đây là sự phá hoại với ý đồ không tốt.



Mặt đường nhựa bị đổ hóa chất lên

Công an huyện Bố Trạch gửi mẫu giám định, Viện khoa học hình sự Bộ công an có văn bản kết luận số 6195/C54: “Các mẫu vật gửi giám định đều có hidrocacbon có trong phân đoạn nặng của dầu diezen, ngoài ra không tìm thấy hóa chất lạ khác so với mẩu vật so sánh. Dầu diezen tiếp xúc với mặt đường nhựa làm giảm kết dính của lớp nhựa đường”. Hiện các điểm trình báo này hư hại và bị phân rã mạnh.

Trước đó, một đoạn clip đã ghi lại hình ảnh một chai nhựa rơi từ trên xe ô tô tải xuống mặt đường. Báo cáo của công an huyện Bố Trạch khẳng định chiếc xe là của ông Lê Đức Hà (35 tuổi, Tây Hồng Nhân Trạch, Bố Trạch). Ông Hà là chủ sở hữu kiêm tài xế xe ô tô biển số 73C-02145, cùng phụ xe Trần Xuân Chính (25 tuổi, Gia Ninh, huyện Quảng Ninh) làm việc vận chuyển nhựa thông từ huyện Lệ Thủy vào công ty cổ phần thông Quảng Phú (khu công nghiệp Nam Đông Hà, Quảng Trị). Trong quá trình nhập nhựa thông, Chính đã lấy trộm một chai dầu thông 1,5 lít, mục đích là để rửa tay sau mỗi lần bốc nhựa thông. Sau đó, Chính để chai dầu thông trên kệ đựng bình ắc quy của xe ô tô. Khi Hà điều khiển xe đi gara và trở về, qua vòng xuyến chai dầu này bị rơi xuống đường.

Chai nhựa thông đem đi giám định

Sau khi phát hiện, công an huyện Bố Trạch gửi mẫu giám định dung dịch từ chai nhựa và mẫu dầu thông lấy từ công ty Quảng Phú đến Viện khoa học hình sự Bộ Công an.

Kết luận giám định khẳng định: “Chất lỏng chứa trong chai nhựa là dầu thông, các mẫu vật thu từ trên mặt đường nhựa đều có thành phần tinh dầu thông; dung dịch tinh dầu thông khi tiếp xúc với mặt đường làm giảm kết dính với lớp nhựa mặt đường”.

Vị trí dung dịch dầu thông tại vòng xuyến Lý Trạch hiện phá vỡ mặt nhựa bê tông khá rõ

Một chuyên gia về cầu đường (yêu cầu không nêu tên) cho biết nếu các hóa chất này được hòa trộn một cách có tính toán, nó sẽ phá hủy đường khá nhanh dưới các tác động của trọng lượng xe chạy qua. Hiện vị trí vòng xuyến có chai nhựa thông tưới lên bề mặt cũng có tình trạng “giảm kết dính với nhựa mặt đường”.

Công an huyện Bố Trạch hiện chưa có kết luận cuối cùng về việc các điểm đó bị phá hoại do cố tình hay vô ý. Các hướng điều tra vẫn đang được tiếp tục.