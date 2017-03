Công bố nguyên nhân cá biển chết bất thường ở Nghệ An

Sáng nay (2-6), tại Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 5-2016 tỉnh Nghệ An, cơ quan chức năng đã phản hồi về việc báo chí nêu cá chết bất thường ở huyện Diễn Châu và thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).

Theo Báo cáo của Sở NN&PPTNT tỉnh Nghệ An, cá chết ở Diễn Châu chỉ có một loại là cá lù đù. Loài cá này ngư dân ven biển thường đánh bắt về làm nước mắm.

Loại cá này sống ven bờ, hàng năm khi thời tiết chuyển mùa từ mùa Xuân sang Hè cũng có hiện tượng cá chết nhưng năm nay cá chết nhiều hơn do hiệu ứng El Nino hoạt động mạnh hơn các năm trước.



Cá biển chết dạt vào bờ biển Nghệ An trong tháng 5-2016.

Tại vùng biển thị xã Hoàng Mai không có cá chết, trên sông Mai Giang qua địa bàn phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai) có 5 hộ gia đình nuôi cá lồng có cá chết chủ yếu là cá Vược, cá Mú và các Hồng Mỹ. Nguyên nhân cá chết là do bị nhiễm khuẩn Vibrio. Cán bộ kỹ thuật của Sở NN&PTNT đã hướng dẫn người dân biện pháp phòng trị bệnh chăm sóc và vệ sinh lồng bè cho cá. Sau khoảng 10 ngày thực hiện thì số lượng cá chết giảm dần đến ngày 19-5 thì không còn hiện tượng cá chết.

Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Nghệ An, kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven biển bãi tắm Diễn Thành (huyện Diễn Châu) các chỉ số cho thấy đều nằm trong hạn cho phép của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ven bờ đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước.

Như PLO đã đưa tin, từ ngày 7-5, người dân vùng biển huyện Diễn Châu bắt đầu phát hiện một số cá biển chết dạt vào bờ. Cho đến chiều 13-5, tại bờ biển huyện Diễn Châu vẫn phát hiện một ít cá trôi dạt vào. Cá chết chủ yếu là cá lù đù biển kích cỡ khoảng 5-7 cm. Cá chết chủ yếu trên toàn tuyến biển huyện Diễn Châu nhưng chết nhiều hơn là bãi biển Diễn Thành đến Diễn Trung.

Ngay sau khi phát hiện hiện tượng là lù đù chết ở vùng biển huyện Diễn Châu, Chi cục Thủy sản tỉnh Nghệ An, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An, UBND huyện Diễn Châu, Công an huyện và Đồn biên phòng 152, Trạm Bảo vệ thực vật huyện Diễn Châu đã có mặt tại bờ biển để kiểm tra và lấy mẫu cá gửi cơ quan chức năng xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân cá chết.