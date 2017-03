Công bố nguyên nhân khiến học viên trốn trại cai nghiện

Ngày 7-11, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo nhanh về tình hình các học viên trốn khỏi trung tâm cai nghiện tỉnh này.

Theo đó, vào lúc 10 giờ 30, ngày 6-11, một số học viên khu D đã kích động, gây rối an ninh trật tự, tạo phản ứng dây chuyền sang khu xã hội (khu E). Đến 14 giờ cùng ngày, một số học viên leo lên mái nhà, cột đèn cao áp hò hét, đập phá cổng phụ của cơ sở, bỏ chạy theo hướng Xuân Lộc - Cẩm Mỹ (Xuân Phú - Lang Minh, huyện Xuân Lộc sang hướng Xuân Tây, huyện cẩm Mỹ).

Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Đồng Nai và công an huyện đã kịp thời xuống phối hợp với lực lượng cán bộ cơ sở tổ chức vận động thuyết phục số học viên phải chấp hành nội quy, quy định của cơ sở điều trị nghiện ma túy. Bên cạnh đó, bố trí lực lượng tiến hành bảo đảm an ninh trật tự tại tám khu cơ sở, không để học viên phản ứng gây rối an ninh trật tự theo dây chuyền.



Ngoài ra, công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện Cẩm Mỹ, Thống Nhất, thị xã Long Khánh và Phòng PK20 phối hợp Công an huyện Xuân Lộc tiến hành phân tán chia nhỏ số học viên bỏ trốn để tạo thuận lợi cho các lực lượng thu gom, động viên các học viên vào cơ sở điều trị nghiện ma túy.



Hàng trăm học viên cai nghiện tiếp tục gây náo loạn. Ảnh: Vũ Hội

Đồng thời, chỉ đạo Phòng CSGT (PC67) tỉnh đảm bảo trật tự an toàn giao thông dọc tuyến quốc lộ 1A đoạn đường từ ngã ba Bảo Định (xã Xuân Định) đến ngã ba Bảo Chánh (xã Suối Cát) phòng ngừa các học viên nghiện ma túy kéo ra quốc lộ 1A gây ách tắc giao thông.



Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai, nguyên nhân các học viên bỏ trốn là do ngày 5-11, có 58 học viên cai nghiện bắt buộc khu D (trong đó có 28 đối tượng HIV/AIDS, sáu học viên bị bệnh lao) có biểu hiện quậy phá. Trong đó, các học viên nhiễm HIV yêu cầu cho tạm hoãn thi hành quyết định điều trị bắt buộc.

Giám đốc Trung tâm Cai nghiện ma túy Đồng Nai đã tổ chức đối thoại, gặp gỡ và tiếp thu ý kiến để báo cáo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH đề nghị tòa án đình chỉ quyết định điều trị nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, các học viên này không đồng ý mà cố tình đập phá tài sản, yêu cầu cơ sở điều trị nghiện phải thả về ngay trong đêm 5-11.

Khoảng 9 giờ ngày 6-11, ông Hồ Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, đã gặp gỡ để xem xét, giải quyết cho 34 học viên có bệnh hiểm nghèo đề nghị Tòa án huyện Xuân Lộc giải quyết cho về. Sau khi đồng ý cho 34 học viên về, số học viên còn lại (24 học viên) kích động, gây rối.

Đến 14 giờ cùng ngày, việc gây rối của các học viên lan sang các khu E, khu A2, khu B, khu C. Các học viên quá khích đã leo lên mái nhà, đập phá cổng phụ và trốn thoát ra ngoài, bỏ chạy ra cánh đồng xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc.

Được biết có 133/1.362 học viên bỏ trốn, trong đó có 120 học viên có quyết định cai nghiện bắt buộc của tòa án. Đến 22 giờ ngày 6-11, lực lượng chức năng đã truy tìm được 63 học viên. Theo Trung tâm Cai nghiện tỉnh Đồng Nai, việc đập phá của các học viên gây thiệt hại ước tính trên 100 triệu đồng.