Công bố những sai phạm của nguyên Chủ tịch Tập đoàn dầu khí Việt Nam

Theo đó, ngày 2-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46)- Bộ Công an đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Xuân Sơn (53 tuổi)- nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Căn nhà của ông Nguyễn Xuân Sơn ở D2-21 khu đô thị Ciputra, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: CTV

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46)- Bộ Công an đang điều tra vụ án Hà Văn Thắm cùng đồng phạm Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (Điều 179- Bộ luật hình sự), Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165- Bộ luật hình sự), Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 281, Bộ luật hình sự) xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với VKSND tối cao xác định: Nguyễn Xuân Sơn- nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank đã đồng phạm với Hà Văn Thắm- nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank trong thời gian là Tổng Giám đốc Oceanbank, đã phạm vào tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 281- Bộ luật hình sự và tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 165- Bộ luật hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét; Quyết định và các Lệnh bắt, khám xét trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.