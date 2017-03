(PL)- Sáng 7-7, tại UBND xã Cần Đăng, huyện Châu Thành (An Giang), Cục Hàng không VN và UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố quy hoạch sân bay An Giang, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Theo đó, sân bay An Giang có diện tích hơn 235 ha, tổng vốn đầu tư 3.417 tỉ đồng. Trong giai đoạn một (từ nay đến năm 2020), sẽ đầu tư hơn 1.480 tỉ đồng cho 11 công trình hạng mục; trong đó đường cất, hạ cánh dài 1.850 m, rộng 45 m, hệ thống đường lăn nối vào sân đỗ… Đến giai đoạn 2030, mở rộng chiều dài đường cất, hạ cánh lên 2.400 m, đạt sân bay cấp 4C và sân bay quân sự cấp II tiếp nhận loại máy bay A321 và tương đương. Bình quân mỗi năm sân bay này sẽ tiếp nhận 300 tấn hàng hóa, 100.000 khách với bảy hướng bay từ An Giang đi Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, TP.HCM, Phú Quốc và Campuchia. Tại lễ công bố, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh cho biết việc xây dựng sân bay tại An Giang là nhằm đảm bảo an ninh quốc phòng, đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách, các nhà đầu tư… VĨNH SƠN