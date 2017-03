Công bố quyết định cưỡng chế, đại diện công ty vắng vì bệnh

Tuy nhiên, đại diện phía chủ Công ty Vĩnh Phát vắng mặt với lý do đang bị bệnh.

Lãnh đạo của UBND thị xã Dĩ An cho biết: “Thị xã Dĩ An đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất để bàn giao chủ đầu tư. Tuy nhiên, ngày công bố quyết định cưỡng chế, chủ công ty không có ở công ty với lý do bị bệnh. Các nhân viên khác thì trả lời không có thẩm quyền. Vì vậy quyết định về cưỡng chế hiện đã được niêm yết tại Công ty Vĩnh Phát và UBND phường Bình Thắng”.



Mặc dù đã nhiều lần đối thoại, nhưng Công ty Vĩnh Phát vẫn không chịu bàn giao mặt bằng

Ông Nguyễn Tấn Thảo, Giám đốc Trung tâm Quỹ đất thị xã Dĩ An, cho biết nếu phía công ty vẫn không tự nguyện thì theo quy định, sau 30 ngày kể từ khi công bố quyết định cưỡng chế sẽ tiến hành cưỡng chế. Tuy nhiên, việc cưỡng chế, di dời khối lượng tài sản với hàng trăm chiếc xe lu, xe ủi đất, xe cuốc tại Công ty Vĩnh Phát là hết sức khó khăn nên cơ quan chức năng cần phải cho kiểm tra và bàn bạc kỹ với các ngành chức năng để có biện pháp di dời tốt nhất, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Liên quan đến việc chậm bàn giao mặt bằng này cho dự án Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, trong buổi kiểm tra tiến độ dự án vào đầu tháng 8-2014, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu tỉnh Bình Dương cấp bách giải tỏa mặt bằng và trong lúc chờ phải tạo điều kiện cho nhà thầu khoan thăm dò địa chất, làm cơ sở thiết kế chứ không thể vì một vài trường hợp làm ảnh hưởng đến lợi ích chung. Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cam kết trong tháng 10 sẽ bàn giao mặt bằng. Tuy vậy đến nay mặt bằng vẫn chưa được giao. UBND TP.HCM đang sốt ruột vì ngoài việc tiến độ dự án bị ảnh hưởng nghiêm trọng còn đối diện với nguy cơ bị phạt đến 2,5 tỉ đồng/ngày vì lý do vi phạm hợp đồng.