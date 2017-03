Công bố quyết định kỷ luật vụ hơn 1.000 con gà 'đi lạc vào nhà quan'

Theo TTXVN, Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) Lê Tấn Trung vừa ký quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo và khiển trách đối với sáu cán bộ xã liên quan đến vụ cấp gà trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sai đối tượng tại xã Quế An.

Cụ thể, ông Hoàng Kim Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Phó trưởng ban chỉ đạo, Trưởng ban Quản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới xã Quế An bị cảnh cáo do thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa nghiên cứu kỹ các văn bản quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp dẫn đến làm việc không theo nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy chế dân chủ cơ sở; chỉ đạo, triển khai thực hiện không đúng với nội dung phương án chăn nuôi gà thả vườn theo mô hình đã được UBND huyện phê duyệt; chỉ đạo công chức kế toán xã man khai chứng từ để lập thủ tục rút tiền hỗ trợ thức ăn cho gà từ ngân sách Nhà nước với số tiền 22.680.000 đồng giữ ngoài quỹ ngân sách xã; nhận gà sai đối tượng gây bất bình, làm mất lòng tin trong nhân dân đối với sự lãnh đạo và quản lý điều hành của chính quyền cơ sở.

Ngoài ra, UBND huyện Quế Sơn đã ra quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Trần Văn Quyên, Bí thư Đảng ủy xã Quế An; ông Đoàn Thanh Trung, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch HĐND xã Quế An; ông Trần Văn Ái, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quế An và bà Lê Thị Thu Hà, công chức Tài chính - Kế toán xã Quế An do chưa phát huy hết vai trò, nhiệm vụ được giao để xảy ra việc cấp gà sai đối tượng, gây bất bình trong nhân dân.

UBND huyện Quế Sơn cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lương Văn Phước, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Quế An do chưa phát huy hết vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao; chưa nghiên cứu kỹ các văn bản quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp dẫn đến vi phạm quy chế dân chủ cơ sở; không kịp thời chỉ đạo, triển khai thực hiện phương án mô hình chăn nuôi gà thả vườn theo mô hình đã được UBND huyện phê duyệt; không tổ chức triển khai rộng rãi để nhân dân đăng ký tham gia, đồng tình với việc làm sai trái của Chủ tịch UBND xã; không bàn bạc và ngăn chặn để xảy ra việc cấp gà sai đối tượng và để vợ nhận gà của chương trình, gây bất bình, làm mất lòng tin trong nhân dân…

Theo kết quả kiểm tra, ngày 10-10-2013, UBND xã Quế An lập phương án xây dựng mô hình trình diễn chăn nuôi gà thả vườn với tổng kinh phí 50 triệu đồng để hỗ trợ cho sáu gia đình theo chương trình phát triển sản xuất (do UBND huyện Quế Sơn phê duyệt). Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đến tháng 11-2014, chính quyền xã Quế An mới tổ chức thực hiện và mua 1.200 con gà giống để cấp phát. Khi triển khai, xã Quế An lại phân chia số gà này cho 24 hộ dân, trong đó có 23 cán bộ xã và một hộ là người thân của cán bộ xã (mỗi người nhận 50 con gà). Sau khi nuôi gà lớn các cán bộ xã đã làm thịt hoặc xuất bán. Sự việc bị người dân phát giác và báo chí phản ánh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo UBND huyện Quế Sơn xử lý vụ việc. Sau đó UBND huyện Quế Sơn đã thu hồi gần 46 triệu đồng tiền mua gà giống và thức ăn do xã Quế An thực hiện sai. Huyện đã kiểm điểm tập thể UBND xã Quế An và các cá nhân liên quan, trong đó có ông Hoàng Kim Minh (Chủ tịch UBND xã). Đồng thời kiểm điểm trách nhiệm Phòng NN&PTNT huyện Quế Sơn và các thành viên phụ trách chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện vì đã để xảy ra sai phạm. Theo đó, trước ngày 6-4 sẽ xử lý hành chính về mặt nhà nước đối với các cán bộ xã Quế An và xử lý về mặt đảng trước ngày 10-4.