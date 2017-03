Công điện của Thủ tướng chỉ đạo tìm kiếm máy bay Su 30-MK2 bị nạn

Ban chỉ huy họp bàn phương án tìm kiếm thượng tá Khải. Ảnh ĐẮC LAM Công điện của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ:



Về việc máy bay Su 30-MK2 số hiệu 8585 của Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân do Thượng tá Trần Quang Khải, Phi công cấp 1, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923 và Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phi công cấp 3, Phó phi đội trưởng, Phi đội 1, Trung đoàn 923 điều khiển bị mất liên lạc lúc 07 giờ 29 phút ngày 14 tháng 6 năm 2016 (khả năng bị nạn trên vùng biển tỉnh Nghệ An) trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện tại khu vực đảo Hòn Mắt, cách đông bắc bờ biển Vinh, Nghệ An khoảng 40 km, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu:

1. Bộ Quốc phòng tập trung tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn phi công và máy bay trong vụ việc nêu trên. Tổ chức giải quyết tốt hậu quả; điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc và tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy, điều hành bay, đảm bảo kỹ thuật hàng không, để kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an toàn bay, không để xảy ra vụ việc tương tự.

2. Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa và các Bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn xảy ra./.

Theo Chinhphu.vn