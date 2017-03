Cộng đồng LGBT Sài Gòn đội mưa ăn mừng “Cảm ơn Quốc hội”

"Ngay khi biết tin, mọi người đã họp nhau làm cùng làm cờ, băng rôn như “Cảm ơn Quốc hội”, “Quyền của người chuyển giới cũng là Quyền con người” để chia sẻ niềm vui cùng nhau và với tất cả mọi người" - ông Huỳnh Minh Thảo, phụ trách truyền thông ICS cho biết.



Các bạn trẻ giơ cao khẩu hiệu chúc mừng người chuyển giới tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 24-11 - Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo kế hoạch, 19h các thành viên của cộng đồng LGBT sẽ có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ cùng diễu hành chung vui ăn mừng sự kiện. Mọi người đều tới đây từ rất sớm. Tuy nhiên do trời mưa to, nên phải đến 20h chương trình mới bắt đầu. Tôi có hỏi trời mưa thế này mọi làm tiếp không, mọi người bảo trời mưa thì đội mưa làm. Có những bạn từ Long An, Vũng Tàu…cũng đội mưa đội gió lên đây. Chúng tôi rất vui và xúc động.”



Hai bạn Hoàng Thị Thúy Minh và Trần Mỹ Duyên thể hiện tình cảm với nhau tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 24-11- Ảnh: HOÀNG GIANG

Bạn Tăng Ái Linh chia sẻ anh đã đợi ngày này 20 năm rồi. “Tôi biết tin vào khoảng hơn 11h trưa. Lúc đó, tôi bảo người bên cạnh tát tôi một cái thật đau xem đây có phải sự thật không. 399 đại biểu trên tổng số 446 người tán thành, hơn 80% đại biểu đồng ý, tôi không dám tin đó là sự thực. Đó là phần thưởng rất xứng đáng cho các cá nhân, tổ chức đã cùng nhau đấu tranh cho quyền của cộng đồng LGBT suốt. Cảm ơn Quốc hội!”



Hai bạn nữ cầm trên tay tấm giấy với khẩu hiện "Cảm ơn Quốc hội" - Ảnh: HOÀNG GIANG

Dòng người đông đảo luôn miệng hô vang "LGBT", “Cảm ơn quốc hội” đã thu hút sự chú ý, tò mò của nhiều người đi đường. Rất nhiều người đã dừng lại dùng điện thoại để ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng này.



Các bạn trẻ kêu gọi mọi người cùng nhau ủng hộ người chuyển giới - Ảnh: HOÀNG GIANG

Cũng trong ngày 24/11, sau khi Quốc hội thông qua Bộ luật dân sự quy định về chuyển đổi giới tính, Cộng đồng LGBT ở nhiều nơi như Hà Nội, Đà Nẵng đã tập để ăn mừng.



Người nước ngoài hiếu kỳ tham gia chương trình ủng hộ người chuyển giới cùng các bạn trẻ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 24-11 - Ảnh: HOÀNG GIANG



Các cô gái chuyển giới cùng tham gia chương trình đi bộ ủng hộ người chuyển giới trên phố Nguyễn Huệ tối 24-11 - Ảnh: HOÀNG GIANG



Nhiều du khách tham gia chụp hình cùng người chuyển giới để ủng hộ chương trình - Ảnh: HOÀNG GIANG



Các bạn trẻ cùng nắm tay nhau đi bộ trên phố Nguyễn Huệ mặc dù trời đang mưa để ủng hộ người chuyển giới - Ảnh: HOÀNG GIANG