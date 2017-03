Công khai doanh nghiệp vi phạm xây dựng trên sổ “bìa đen”

Tại địa chỉ http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn, Sở Xây dựng công khai đầy đủ thông tin về vụ việc như tên, địa chỉ doanh nghiệp, hành vi vi phạm, hình thức xử lý vi phạm, số quyết định, kết quả thực hiện… Một số doanh nghiệp “đàn anh” trong lĩnh vực này cũng có tên trong danh sách.

Theo danh sách, hành vi vi phạm phổ biến là xây dựng sai phép, không phép và nhiều trường hợp đã bị phạt tiền với mức phạt tới 35 triệu đồng. Doanh nghiệp nhận thầu thi công phần sai phép, bố trí cán bộ tư vấn giám sát, chỉ huy thi công không có chứng chỉ hành nghề, sử dụng số liệu không chính xác… cũng bị đưa vào danh sách này. Đặc biệt, các hành vi vi phạm trước đây chưa bị xử phạt do không có quy định, đến Nghị định 23/2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng mới được cập nhật đã thấy áp dụng trên thực tế. Chẳng hạn, chủ đầu tư Việt Chi Hưng bị phạt hơn 17 triệu đồng do hành vi cố ý phân chia, chuyển đổi mục đích sử dụng phần sử dụng chung trái quy định tại phòng sinh hoạt cộng đồng và tầng hầm theo Nghị định 23. Hoặc Công ty Kim Đại Đương đã bị phạt tới 65 triệu đồng do vi phạm quy định trong việc huy động vốn (chưa xong phần móng đã mua bán căn hộ) vào tháng 11-2009.

Ngày 2-1, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Phan Đức Nhạn cho biết việc công khai thông tin các đơn vị vi phạm trong hoạt động xây dựng là thực hiện theo yêu cầu của Nghị định 23/2009 của Chính phủ và Thông tư 24/2009 của Bộ Xây dựng. “Đối tượng bị nêu tên trên website là các đơn vị, tổ chức, hoặc cá nhân đầu tư xây dựng những công trình lớn, am tường pháp luật mà vẫn vi phạm. Đây là sự công khai, minh bạch trong xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước. Sắp tới, danh sách này sẽ được bổ sung thêm những trường hợp do quận, huyện xử phạt gửi lên. Sở sẽ lọc lại và gửi TP để đưa lên website của TP, đó cũng là địa chỉ chính”.

Được biết, trong năm 2009, số lượng vụ việc vi phạm trong xây dựng ở TP.HCM giảm 25% so với năm 2008.

CẨM TÚ