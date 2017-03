Công khai số điện thoại lãnh đạo trực bão số 7

Theo thông báo của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh, sau khi họp về công tác phòng, chống cơn bão số 7 được cho là sẽ đi vào Quảng Ninh, lãnh đạo UBND tỉnh đã chia thành sáu đoàn công tác trực tại sáu khu vực trọng điểm của tỉnh.

Cụ thể, sáu đoàn công tác bao gồm: Đoàn công tác số 1 do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long làm trưởng đoàn và trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống tại TP Móng Cái.

Đoàn công tác số 2 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ông Đặng Huy Hậu chỉ đạo khu vực các huyện và TP: Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều. Đoàn công tác số 3 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ông Nguyễn Văn Thành làm trưởng đoàn; chỉ đạo khu vực TP Cẩm Phả, huyện Vân Đồn và huyện đảo Cô Tô. Đoàn công tác số 4 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh - bà Vũ Thị Thu Thủy làm trưởng đoàn; chỉ đạo tại địa bàn TP Hạ Long. Đoàn công tác số 5 do ông Vũ Quang Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, làm trưởng đoàn; chỉ đạo khu vực huyện Tiên Yên, huyện Đầm Hà, huyện Hải Hà. Đoàn công tác số 6 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ông Vũ Văn Diện làm trưởng đoàn; chỉ đạo tại các huyện Hoành Bồ, Ba Chẽ, Bình Liêu.



Thuyền bè neo đậu tại cảng Tuần Châu tránh bão.

Như vậy, toàn bộ địa bàn tỉnh Quảng Ninh đều có các lãnh đạo trực tiếp trực công tác phòng, chống bão. Các đoàn công tác đều có số điện thoại nóng của lãnh đạo tỉnh. Tất cả lực lượng như: công an tỉnh, GTVT, biên phòng,... đều được huy động trực bão tối đa.

Tại tỉnh Thái Bình, công tác chuẩn bị ứng phó với cơn báo cũng đã cơ bản hoàn thành. Theo chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, đến 17 giờ ngày 17-10, các địa phương phải hoàn tất việc đưa tàu thuyền, người dân còn đang hoạt động trên sông, trên biển vào nơi tránh trú bão an toàn. Bố trí lực lượng, hướng dẫn người dân sắp xếp tàu thuyền tại khu neo đậu, tránh va đập gây vỡ và chìm tàu; kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền nơi neo đậu. Chủ động di dời toàn bộ số lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy sản, hải sản và các hộ dân sinh sống ngoài đê vào trong đê chính, không để bất cứ người nào ngoài đê chính truớc khi bão đổ bộ vào đất liền. Mở các cống tiêu thoát nước, trục vớt bèo bồng, khơi thông dòng chảy, kịp thời thoát nước đề phòng mưa lớn xảy ra...

Ngoài ra, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình cần chủ động bảo vệ các công trình trọng điểm như: đê, kè, cống xung yếu; chằng chống, bảo vệ nhà cửa, các công trình nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư để ứng phó kịp thời khi cần thiết. Duy trì lực lượng thường trực cứu hộ, cứu nạn để xử lý, ứng cứu và khắc phục hậu quả do bão gây ra khi có yêu cầu…