Công nghệ sàn nhẹ mới giúp giảm 20% phí đầu tư

Do công nghệ này chưa từng được công bố trên toàn thế giới nên đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng Độc quyền sáng chế.



Công nghệ bán lắp ghép ưu việt hơn hẳn công nghệ đang được sử dụng do không phải sử dụng cốtpha sàn, chỉ cần sử dụng cốtpha đáy dầm chính, giảm 70% khối lượng cốt thép và 50% khối lượng bêtông thi công tại chỗ so với phương án kết cấu thông thường. Công nghệ này nhanh và đơn giản, chi phí xây thô rẻ nhất so với tất cả các phương pháp thi công sàn bêtông cốt thép đang sử dụng.



Nghiên cứu này có khả năng áp dụng rộng rãi với chi phí đầu tư nhỏ mà hiệu quả cao. Bằng các phương tiện đơn giản, công nhân có tay nghề trung bình cũng có thể chế tạo cấu kiện với chất lượng tốt. Dây chuyền sản xuất đơn giản có thể dễ dàng nhân rộng. Quy mô đầu tư linh hoạt, có thể áp dụng quy trình sản xuất thủ công, bán tự động hoặc tự động.



Công nghệ thi công sàn ô cờ bán lắp ghép bao gồm các bước chế tạo cấu kiện đúc sẵn, lắp đặt, đổ bêtông dầm chính và phụ. Hệ kết cấu sau thi công làm việc như một hệ kết cấu toàn khối.



Tiến sỹ Hoàng cho biết loại sàn nhẹ này có trọng lượng nhẹ nhất trong số các loại sàn bêtông cốt thép, nhỏ hơn trên 20% so với các loại sàn đang sử dụng, do vậy giảm được kết cấu cột và móng, tăng diện tích hữu ích sàn và kéo chi phí kết cấu móng tới mái giảm xuống 20% so với phương án sàn thông thường. Trọng lượng nhẹ nên công nghệ này phù hợp cho các dự án cải tạo cần nâng số tầng nhà.



Công nghệ mới sử dụng kết cấu đúc sẵn này tiết kiệm vật liệu xây dựng, giảm tiêu thụ năng lượng và ô nhiễm môi trường, tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc bởi thay vì làm việc ở độ cao, rủi ro lao động lớn, người lao động được làm việc dưới mặt đất, giảm giá thành, nên có thể nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm để phát triển thị trường trong nước.





Theo Minh Nguyệt (TTXVN)