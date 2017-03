Công suất văn phòng cho thuê tại TP.HCM cao nhất trong năm năm

Theo đó, thị trường văn phòng TP hoạt động khởi sắc hơn so với quý trước; công suất thuê trung bình đạt 91%, cao nhất trong vòng năm năm qua với giá thuê trung bình là 536.000 đồng/m2/tháng. Tổng lượng tiêu thụ văn phòng trong quý III-2014 đạt hơn 29.800 m2, tăng 152% so với quý II-2014. Nhu cầu đối với văn phòng hạng B, hạng C tăng cao; diện tích thuê chủ yếu dao động từ 700 đến 1.000 m2. Các tòa nhà mới được nhiều khách thuê lựa chọn hơn cả, chiếm 70% lượng tiêu thụ của toàn thị trường văn phòng.

TX (Theo TTXVN)