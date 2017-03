Công tác tìm kiếm nạn nhân trong vụ sập hầm gặp nhiều khó khăn

Đại tá Trần Văn Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, sau khi vào trực tiếp nắm tình hình trong buổi sáng nay đã cho hay ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Hòa Bình đã huy động lực lượng hơn 100 chiến sĩ có mặt tại hiện trường để phối hợp cứu hộ. Hiện công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn bởi bên trong đường hầm nhỏ, do vậy không thể đưa được các máy chuyên dụng vào. Lực lượng chức năng đã cho máy nổ cỡ nhỏ và xe rùa để đưa cát ở bên trong hầm ra ngoài, nhằm tiếp cận với các nạn nhân mắc kẹt sớm nhất.

Đại tá Trần Văn Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, xuống hiện trường trực tiếp nắm tình hình.

Cũng theo khảo sát của lực lượng chức năng, đường hầm có độ sâu khoảng 700 m, khoảng cách nơi các chiến sĩ đang nỗ lực đào bới tới chỗ nạn nhân đang mắc kẹt dài khoảng 50 m. Hiện tại phía lực lượng chức năng đang túc trực, thay phiên nhau vào hầm mong tiếp cận được các nạn nhân sớm nhất.



Công tác tìm kiếm cứu hộ được triển khai tích cực.

Trước đó, sáng 18-11, đã xảy ra vụ sập hầm lò than thuộc địa bàn xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc (Hòa Bình). Thời điểm xảy ra vụ việc có bảy người trong hầm thì có bốn người kịp chạy thoát ra ngoài. Một người tử vong được xác định là anh Bùi Văn Thỏn (SN 1979, trú tại xã Phú Lương, Lạc Sơn, Hòa Bình).

Hiện công tác cứu hộ trong sáng nay vẫn đang được lực lượng chức năng triển khai tích cực.