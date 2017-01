Công trình gỡ kẹt xe chạy xuyên tết

“Sáng 5-1, một nhánh của cầu vượt tại nút giao thông Gò Mây (quốc lộ 1 - Lê Trọng Tấn - Nguyễn Thị Tú, quận Bình Tân, TP.HCM) sẽ thông xe. Như vậy, so với kế hoạch ban đầu công trình vượt tiến độ khoảng hai tháng”. Chiều 4-1, ông Nguyễn Hồng Ninh, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI), chủ đầu tư dự án, nói với Pháp Luật TP.HCM.

Cầu vượt, hầm chui vào “chiến dịch” tết

Dự kiến trong ngày hôm nay (5-1), nhánh cầu dài 580 m được thiết kế cho xe siêu trường, siêu trọng lưu thông theo hướng từ An Sương về An Lạc cũng sẽ được đưa vào khai thác, góp phần tháo gỡ ùn ứ tại nút giao này.

Nhánh cầu trên nằm trong dự án cầu vượt tại ngã tư Gò Mây có tổng vốn đầu tư trên 511 tỉ đồng. “Ngay khi thông xe nhánh một, chúng tôi sẽ bắt tay vào thi công nhánh còn lại theo hướng từ An Lạc về An Sương. Hai nhánh cầu có quy mô tương tự nhau nhưng khối lượng công việc của phần còn lại nhiều hơn. Do vậy, chúng tôi tập trung thiết bị, máy móc, nhân lực và thi công xuyên tết Nguyên đán để đến tháng 6-2017 sẽ hoàn thành toàn bộ công trình. Nếu thời hạn này được đảm bảo thì công trình sẽ vượt tiến độ khoảng hai tháng. Và khi công trình được hoàn thành toàn bộ thì nút thắt ùn ứ giao thông tại đây chính thức được tháo gỡ” - ông Ninh nói thêm.

Cách dự án này không xa, tại nút giao An Sương (quận 12), Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 (Khu 3, Sở GTVT) cũng dự kiến khởi công xây dựng hầm chui bên dưới trước tết Nguyên đán. Theo ông Trịnh Linh Phương, Phó Giám đốc Khu 3, dự án xây dựng hầm chui An Sương có tổng mức đầu tư khoảng 514 tỉ đồng (gồm 314 tỉ đồng chi phí xây dựng và 130 tỉ đồng tiền bồi thường giải phóng) sẽ được tập trung thi công.

“Công trình này có hai hầm chui (dài 850 m/hầm, rộng 9 m cho hai làn xe lưu thông), trong đó phần hầm chui theo hướng từ TP.HCM về tỉnh Tây Ninh sẽ được thi công trước. Chúng tôi dự kiến tổ chức thi công xuyên tết Nguyên đán để nhanh chóng hoàn thành dự án nhằm kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông tại nút giao này” - ông Phương thông tin.



Một nhánh của cầu vượt tại nút giao Gò Mây thông xe sớm hơn hai tháng. Ảnh: HOÀNG GIANG

Hàng loạt công trình xuyên tết

Theo Sở GTVT, dự kiến trên địa bàn TP.HCM có 11 công trình cầu, đường thi công xuyên tết Nguyên đán để sớm đưa vào khai thác, tháo gỡ ùn ứ giao thông. Đó là dự án nhánh cầu kết nối giữa cầu Nguyễn Tri Phương, cầu Nguyễn Văn Cừ với đường Võ Văn Kiệt; công trình mở rộng, nâng cấp đường Phan Văn Trị đoạn từ cầu Hang Trong đến đường Phạm Văn Đồng, mở rộng xa lộ Hà Nội…

Ông Nguyễn Thanh Nam, Giám đốc điều hành dự án mở rộng xa lộ Hà Nội (thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM, CII), cũng cho biết dự kiến sẽ tổ chức thi công xuyên tết ở hạng mục nút giao trước ĐH Quốc gia thuộc dự án. “Công nhân làm trong tết thì phải động viên tinh thần họ làm việc. Qua tết còn phải luân chuyển cho một bộ phận nghỉ ngơi như qua rằm tháng Giêng hay sang mùa mưa” - ông Nam chia sẻ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hồng Ninh cho biết đã sẵn sàng cho việc thi công xuyên tết. “Là dân thi công, chúng tôi không ngại lễ, tết. Cái chính là phải bố trí hợp lý lực lượng, có chế độ chăm sóc sức khỏe cho các anh em và cả yếu tố vật chất” - ông Ninh nói.

Cũng theo ông Ninh, tại các công trình thi công xuyên tết thì phải tổ chức cho anh em kỹ sư, công nhân ăn… tết trước. Theo đó, vào khoảng ngày 16 tháng Chạp là đơn vị tổ chức cho mọi người vui tết trước. Ngoài ra, đơn vị còn phải thực hiện chế độ theo đúng quy định và có chính sách thêm để động viên anh em làm việc.