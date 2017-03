Công ty Đa Phước xin thay đổi công nghệ

Báo cáo dự án rác ở Long An trước ngày 15-12 Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về dự án khu công nghệ môi trường xanh của Công ty Cổ phần Xử lý chất thải Việt Nam - Long An (VWSLA). Theo đó, việc đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn này (công suất thiết kế dự kiến 5.000 tấn/ngày) là để đáp ứng cho nhu cầu của Long An, TP.HCM và cả vùng. Vì vậy, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Long An, nhà đầu tư và các bộ, ngành liên quan xác định rõ quy hoạch phân khu chức năng của dự án; làm rõ nhu cầu xử lý rác thải của tỉnh Long An, khu vực và cả vùng bảo đảm công nghệ và công suất dự án phù hợp. Từ các nội dung được làm rõ nêu trên và ý kiến các cơ quan liên quan, UBND tỉnh Long An hoàn thiện báo cáo dự án gửi Bộ KH&ĐT thẩm định, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15-12. _________________________________ 11 triệu tấn là số rác sinh hoạt được chôn ở bãi rác Đa Phước tính đến thời điểm này. Chiều cao của bãi rác hiện khoảng 25 m. Tổng công suất bãi rác khoảng 24 triệu tấn rác với chiều cao dự kiến trên 40 m. Dự án này bắt đầu nhận rác từ ngày 1-11-2007. Hiện mỗi ngày nhận khoảng 5.400 tấn rác sinh hoạt từ 16/24 quận, huyện của TP.HCM. Dự án này có thời gian hoạt động là 50 năm, gồm 24 năm nhận rác, 26 năm đóng bãi.