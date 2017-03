Công ty Điện lực Gia Định: Lỗi do đơn vị khác

Ngày 7-10, Công ty Điện lực Gia Định, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM đã có văn bản phản hồi tới báo. Theo công ty, lúc 10 giờ 35 phút ngày 5-10, công ty nhận được thông tin về việc phóng điện làm chết người tại khu vực trên. Công ty sau đó đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra.

“… Nguyên nhân tai nạn do Xí nghiệp Vận chuyển số 1 (thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM) đang trong quá trình sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng đã tự thuê công nhân cơi nới nhà xưởng, lợp mái tôn. Do bất cẩn, vi phạm khoảng cách an toàn tại Trạm biến áp ép rác 3*50kVA (trạm của Xí nghiệp Vận chuyển số 1) trong khuôn viên của khách hàng, công nhân Bùi Văn Hà đã bị phóng điện dẫn tới tử vong” - Công ty Điện lực Gia định cho biết.

PV