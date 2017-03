Công ty dược VN Pharma bị khám xét trong đêm

Công ty VN Phamar có trụ sở tại số nhà 666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc là ông Nguyễn Minh Hùng. Công ty chỉ mới thành lập từ năm 2011, chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thuốc. Ngoài ra, VN Phamar còn kinh doanh nhiều lĩnh vực khác liên quan trong ngành y tế, vệ sinh, sinh hóa phẩm y tế, phòng khám…

Tối qua, khoảng 21 giờ, ba chiếc xe công vụ của Bộ Công an và Công an TP.HCM đã có mặt trước trụ sở công ty VN Phamar. Nhiều cán bộ, chiến sĩ mặc sắc phục của lực lượng an ninh tiến vào bên trong công ty, thực hiện việc khám xét. Công an địa phương cũng được mời đến chứng kiến sự việc.



Lực lượng an ninh đang làm nhiệm vụ khám xét tại trụ sở công ty VN Pharma trong đêm- Ảnh: TTO

Việc khám xét này để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan tới hành vi buôn lậu của ông Hùng. Cuộc khám xét kéo dài khoảng 30 phút, sau đó một trong ba chiếc xe công vụ được che kính kín đáo rời khỏi công ty.

Bất ngờ là nhà riêng của ông Hùng tại đường Thành Thái, phường 14, quận 10 không bị khám xét trong đêm qua, nhưng trước đó ông Hùng đã bị di lý về trụ sở Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an để làm việc.



Xe cơ quan công an rời trụ sở công ty cổ phần VN Pharma - Ảnh: TTO