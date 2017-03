Công ty xuyên tạc biển Việt Nam thành biển Trung Quốc đặt website ở nước ngoài

Ngày 30-7, ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở TT&TT TP Đà Nẵng, cho biết đã có văn bản gửi Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Trung tâm Internet Việt Nam… đề nghị phối hợp xử lý trang web của Công ty Jeep Tours sử dụng cụm từ China Beach để chỉ bãi biển Non nước (TP Đà Nẵng).

Theo Sở TT&TT, ngày 28-7, lực lượng chức năng quận Ngũ Hành Sơn kiểm tra nhà 38 An Thượng 5 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) phát hiện và đã tịch thu toàn bộ tờ rơi quảng cáo của Công ty Jeep Tours (không có tên đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng) sử dụng cụm từ “China Beach” để chỉ bãi biển Non Nước, TP Đà Nẵng. Vụ việc đang được Sở và các cơ quan chức năng tiến hành các bước xử lý tiếp theo.





Tờ rơi poster xuyên tạc chủ quyền biển của Việt Nam thành biển Trung Quốc của Công ty Jeep Tours. Ảnh: Tr.Đ.T

Hiện nay, Sở TT&TT đã tiến hành kiểm tra, kết quả cho thấy trang web của Công ty Jeep Tours vẫn tiếp tục sử dụng cụm từ “China Beach” để chỉ bãi biển Non Nước trong các thông tin quảng cáo cho các tour và dịch vụ của công ty. Đáng lưu ý, trang web này được lưu ký trên máy chủ tại nước ngoài nên khó khăn trong công tác xử lý theo các quy định của pháp luật Việt Nam.



Để có thể xử lý vấn đề nêu trên, Sở TT&TT TP đề nghị các cơ quan nói trên có biện pháp xử lý sớm đối với trang web này.

Trước mắt, Sở đề nghị Trung tâm Internet Việt Nam và Trung tâm Phát triển hạ tầng và CNTT TP Đà Nẵng ngăn chặn việc truy cập vào trang web này với địa chỉ http://lookingglassjeeptours.com/vietnam/tours, nhằm kịp thời ngăn chặn việc thông tin sai lệch về chủ quyền quốc gia trên Internet.