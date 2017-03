Container cán chết người rồi bỏ chạy

Tài xế Ngô Văn Pháp tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộ Đức

Lúc này, chỉ có một xe ô tô khách chạy phía sau phát hiện báo cho Công an huyện Mộ Đức. Công an huyện Mộ Đức lập tức phối hợp với CSGT đường bộ Công an tỉnh tổ chức chốt bắt giữ xe đầu kéo container 30H – 8877 tại huyện Sơn Tịnh. Sau đó đưa về Công an huyện Mộ Đức, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết ông Ngô Đức là cán bộ ngân hàng ở huyện Mộ Đức, trên đường đi dự tiệc về nhà thì bị tai nạn.

Theo V.T (Bee)