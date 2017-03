Container đâm nát dải phân cách

Đầu xe lao qua làn đường ngược lại rồi đâm mạnh vào ô tô bảy chỗ của anh Đặng Văn Thức (ngụ Hóc Môn) cầm lái. Rất may không có thiệt hại về người. Sau khi gây ra sự cố, tài xế đã rời khỏi hiện trường.

Ảnh: X.NGỌC

Đến 9 giờ sáng 3-5, thi thể chị Trần Thị Trúc (ngụ Tiền Giang), nạn nhân cuối cùng trong vụ sà lan đâm chìm tàu chở xi măng, đã được tìm thấy. Theo người dân ở xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành (Long An), rạng sáng 2-5, họ nghe một tiếng va chạm rất mạnh trên sông Tra, sau đó có nhiều tiếng kêu cứu thất thanh. Khi mọi người chạy ra thì thấy sà lan tải trọng khoảng 1.000 tấn, biển kiểm soát SG-4979 (chưa rõ danh tính thuyền trưởng) đã đâm chìm chiếc tàu 90 tấn chở xi măng do anh Nguyễn Văn Thuận (chồng chị Trúc) điều khiển. Tai nạn làm chị Trúc và hai con là Nguyễn Văn Giang (ba tuổi), Nguyễn Thị Vy (18 tháng tuổi) rớt xuống sông, mất tích. Đến trưa 2-5 mới vớt được thi thể hai cháu. Hiện thuyền trưởng tàu SG-4979 đã bỏ trốn. Cơ quan công an đang truy bắt đối tượng để điều tra làm rõ.

T.VĂN - X.NGỌC - Đ.LÊ