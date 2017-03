Container đâm trực diện xe buýt, 6 người bị thương

Vào thời điểm trên, xe container biển kiểm soát 51R-018.83 do Nguyễn Thế Quynh (sinh năm 1985, quê Phú Yên) điều khiển đang lưu thông hướng từ Bình Thuận đi Thành phố Hồ Chí Minh, khi đến khu vực trên đã đâm trực diện vào xe buýt tuyến số 15, biển kiểm soát 60S- 4100 thuộc Hợp tác xã vận tải hành khách Long Khánh (chưa rõ người điều khiển) đang lưu thông theo chiều ngược lại.



Cú đâm mạnh đã khiến chiếc xe buýt và xe container văng xuống lô cao su bên đường, cả hai xe bị hư hỏng nặng. Lúc xảy ra tai nạn, trên chiếc xe buýt đang chở 20 hành khách.



Có 5 hành khách bị thương được nhanh chóng chuyển đến bệnh viện. Riêng tài xế xe container Nguyễn Thế Quynh bị kẹt trong cabin. Một giờ đồng hồ sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Nguyễn Thế Quynh mới được kéo ra khỏi cabin xe và được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng hai chân bị dập gãy.



Mặc dù vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm phương tiện trên Quốc lộ 1A lưu thông đông, tuy nhiên do cả hai xe bị nạn đều rơi xuống lô cao su bên đường, nên không gây ùn tắc giao thông trên tuyến.



Vụ việc đang được Công an Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ./.

Theo Sỹ Tuyên (TTXVN)