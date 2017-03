Cợt nhả nói đùa có bom, nữ hành khách lãnh 15 tháng tù treo

Ngày 23-7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra xét xẻ xử bị cáo Hồ Thị Thanh Tuyền (SN 1987 ở phường 6, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) về tội cản trở giao thông hàng không.

Hồ Thị Thanh Tuyền bị tuyên phạt 15 tháng tù treo và 100 triệu đồng

Trước đó, khoảng 15 giờ 50 phút ngày 9-7-2011, Hồ Thị Thanh Tuyền có mặt trên chuyến bay của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (VNA) lộ trình Hà Nội - Đà Lạt, dự định cất cánh lúc 16 giờ 30 phút. Tuyền vốn là nhân viên một công ty xuất nhập khẩu nên thường xuyên đi lại trên truyến bay Hà Nội - Đà Lạt.

Khi lên máy bay, Tuyền được xếp vào ghế 15C nhưng do lên trước nên đã ngồi vào ghế 15A. Lúc này, hai tiếp viên là Bùi Tuấn Anh và Lã Thùy Linh hướng dẫn khách thắt dây an toàn, để hành lý xách tay trên hộc để đồ, cách thoát hiểm khi máy bay gặp sự cố...

Lúc máy bay ra tới đường lăn để chuẩn bị cất cánh, tiếp viên Tuấn Anh đi tới hàng ghế số 15 thì thấy Tuyền vẫn đang để hành lý xách tay trên người nên yêu cầu Tuyền để túi lên hộc để đồ. Tuyền đã nhờ tiếp viên Tuấn Anh để hộ đồ lên hộc song lại cợt nhả nói: “Anh ơi, ví dụ trong giỏ xách của em mà có quả bom, để trên đó nó giồng giồng như vậy thì nó có nổ không?”.

Nghe thấy thế, tiếp viên Tuấn Anh đã yêu cầu Tuyền nhắc lại và Tuyền đã nói đó chỉ là nói đùa. Dù vậy, Tuấn Anh đã báo cáo với tiếp viên trưởng. Tiếp viên trưởng của chuyến bay cũng tới và hỏi Tuyền có nói vậy không thì cô gái này trả lời là có nói và đó là nói đùa.

Thấy việc hành khách nói có bom trong hành lý là nghiêm trọng nên tiếp viên trưởng đã báo cáo với cơ trưởng chuyến bay (là một người Ấn Độ). Cơ trưởng quyết định hoãn chuyến bay, cho máy bay quay lại khu vực sân đỗ để kiểm tra an ninh.

Chuyến bay đã bị tạm dừng và áp dụng phương án khẩn nguy cứu nạn tại cảng, di chuyển toàn bộ 171 hành khách, hành lý xách tay để kiểm tra an ninh. Máy bay được di chuyển ra khu biệt lập để kiểm tra. Sau khi kiểm tra an ninh xong, máy bay được xác định an toàn và tiếp tục được cất cánh, chậm 3 tiếng so với giờ dự kiến.

Theo VNA, ngoài chuyến bay có Hồ Thị Thanh Tuyền là hành khách bị hoãn, còn có 2 chuyến bay khác cũng bị chậm vì câu nói đùa của Tuyền. Vụ việc khiến VNA phải chịu thêm chi phí phát sinh với thiệt hại phải trên 300 triệu đồng.

Đại diện VNA không yêu cầu bồi thường tổn thất cho cả 3 chuyến bay phải hoãn, chậm giờ bay mà chỉ đòi bồi thường 1 chuyến mà Ngô Thị Thanh Tuyền trực tiếp là hành khách với mức tổn hại hơn 100 triệu đồng. Tuyền chấp nhận bồi thường và xin được trả dần dần vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, mức lương đi làm thuê chỉ được khoảng 2 triệu/tháng.

Tại tòa, Tuyên khai rằng đúng là mình đã gây ra hành vi trên nhưng cho rằng đó chỉ là nói đùa, không có mục đích xấu. Sau khi xem xét hành vi của bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên án phạt Ngô Thị Thanh Tuyền 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội cản trở giao thông đường không.

