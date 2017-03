CSGT có quyền trưng dụng xe, tài sản...

Bảo hiểm sẽ bồi thường nếu xe bị trưng dụng hư hỏng Theo ông Lê Hồng Hưng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách giám định, bồi thường, pháp chế và điều tra của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông, công ty bảo hiểm vẫn sẽ chi trả bảo hiểm khi xe của khách hàng bị thiệt hại do cơ quan nhà nước trưng dụng. “Nguyên tắc bảo hiểm là có tai nạn xảy ra trên thực tế, người điều khiển xe không có rượu bia, sử dụng xe đúng pháp luật nếu xảy ra thiệt hại sẽ được bồi thường. Việc sử dụng xe khi trưng dụng được xem là sử dụng đúng pháp luật, kể cả xe này đi vào đường cấm để thực hiện nhiệm vụ cũng là thực hiện đúng pháp luật” - ông Hưng nói. Như vậy, về lý thì phải chi trả bảo hiểm. Xét về tình, về đạo đức thì công ty càng nên bảo hiểm. Bởi lẽ việc trưng dụng tài sản cá nhân để thực hiện công vụ quan trọng hơn, có thể cứu được nhiều người, nhiều tài sản khác hơn, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Nếu bảo hiểm không chi trả thì có khả năng khách hàng sẽ gây trở ngại, không cho trưng dụng dẫn đến công vụ nhà nước không thuận lợi. Tuy vậy, đơn vị trưng dụng phải có nghĩa vụ khi tài sản hư hỏng. “Chúng tôi chưa phải chi trả bảo hiểm cho một trường hợp nào do trưng dụng gây thiệt hại. Nhưng nếu có, công ty bảo hiểm chi trả bảo hiểm cho chủ xe trước. Sau đó công ty bảo hiểm căn cứ vào tình hình, tính chất của việc trưng dụng mà yêu cầu cơ quan trưng dụng chi trả lại hoặc hỗ trợ khoản bảo hiểm này” - ông Hưng nói. Tương tự, ông Phạm Trường Khánh, Giám đốc marketing của Công ty Bảo hiểm Liberty, cũng khẳng định công ty sẽ chi trả bảo hiểm nếu ô tô cá nhân bị thiệt hại, tai nạn, hư hỏng từ việc Nhà nước trưng dụng. Theo nguyên tắc chung trên thế giới là cứ có thiệt hại thì công ty bảo hiểm chi trả cho khách hàng rồi sau đấy làm việc với bên thứ ba, bên thứ tư để làm rõ hơn trách nhiệm của các bên. Công ty bảo hiểm không được mang bên thứ ba, thứ tư ra để từ chối bảo hiểm. Trưng dụng tài sản vào công vụ thì không phải là trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm nên khách hàng vẫn được bảo hiểm. Q.NHƯ ghi Lợi dụng quyền hạn sẽ bị xử lý Thông thường việc trưng dụng cần có biên bản, song trong một số trường hợp khẩn cấp, truy đuổi theo dấu vết nóng thì có thể ghi nhận tạm thời rồi giải quyết sau. Dù vậy, CSGT phải xưng họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, trình bày mục đích và đề nghị chủ phương tiện hợp tác, giúp hoàn thành nhiệm vụ. Các trường hợp giả mạo CSGT lợi dụng quyền hạn này thì sẽ bị xử lý hình sự. Trung tá NGUYỄN QUANG NHẬT Không mấy khi trưng dụng tài sản Công an tỉnh đã triển khai thông tư mới đến công an các địa phương. Riêng việc CSGT được trưng dụng trong trường hợp cần thiết, khẩn cấp đã được quy định từ trước. Đây không phải điểm mới. Trên thực tế, chúng tôi không mấy khi trưng dụng phương tiện của người dân trong khi làm nhiệm vụ. Bởi hiện nay phương tiện được trang bị cho lực lượng CSGT đã đầy đủ, đáp ứng được với các tình huống như tai nạn, thiên tai, sự cố. Trong một số trường hợp khi gặp tai nạn, CSGT có đề nghị các phương tiện hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu và người dân đều rất sẵn sàng. Đại tá NGUYỄN VĂN NINH, Trưởng phòng PC67 CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu KHÁNH LY ghi Người dân không được xem kế hoạch . Thưa ông, người dân có được yêu cầu xem kế hoạch, chuyên đề của CSGT không? + Khi dừng xe, CSGT phải thông báo lỗi vi phạm. Người dân có quyền hỏi mình bị lỗi gì và chứng minh mình không vi phạm. Họ còn có quyền khiếu nại, khiếu kiện nếu không đồng ý với quyết định xử phạt. Kế hoạch, chuyên đề thuộc chức năng và nhiệm vụ của CSGT. Việc kiểm tra thuộc công tác kiểm tra, giám sát của công an nhân dân, không thuộc chức trách của người dân. Người dân có quyền khiếu nại, khiếu kiện nhưng không có quyền đòi xem kế hoạch, văn bản của CSGT. Bởi vì pháp luật về hành chính là mệnh lệnh, là điều hành và chấp hành. Trung tá NGUYỄN QUANG NHẬT