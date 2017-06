CSGT giúp dân nhặt tôm, quét đá dăm trên đường

Chiều tối nay (26-6), cộng đồng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ hình ảnh các CSGT cùng người dân quét đá dăm trên quốc lộ với lời chú thích CSGT gần dân.



CSGT mượn chổi của người dân rồi quét dọn đá rơi trên mặt đường.

Được biết, trưa 26-6, một chiếc xe tải chở đá dăm (đá nhỏ) làm rơi xuống mặt đường quốc lộ 46 (đoạn qua huyện Thanh Chương), gây nguy hiểm cho người đi đường.

Giữa trưa nắng, tổ tuần tra kiểm soát CSGT đi qua đoạn đường trên đã dừng xe để quét, dọn đá trên mặt đường. Lúc này, người dân cũng mang dụng cụ ra cùng CSGT quét dọn đá trên mặt quốc lộ để các phương tiện đi qua an toàn.



Người dân cùng CSGT quét, dọn đá trên đường để an toàn cho những chuyến xe qua.

-Trước đó, sáng 17-6, tổ tuần tra kiểm soát CSGT đi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An) gặp một phụ nữ đi xe máy chở hải sản đi bán bị rơi trên quốc lộ.

Lúc này, các chiến sĩ CSGT (2 chiến sĩ thuộc Trạm CSGT Diễn Châu, Phòng CSGT Công an Nghệ An) và 2 chiến sĩ thuộc Đội 3, phòng 10 Cục CSGT, Bộ Công an) dừng xe, xuống giúp người phụ nữ nhặt từng con tôm, con cua.



Dưới cái nắng chang chang, CSGT dừng xe xuống giúp người dân nhặt tôm, cua rơi trên quốc lộ 1A.



CSGT vừa giúp dân vừa ân cần thăm hỏi, động viên.