CSGT Hà Nội ra quân xử phạt xe gắn phù hiệu Bộ Công an

Theo Phòng CSGT (PC67), Công an TP Hà Nội, thời gian qua nhiều xe ô tô mang BKS tư nhân nhưng vẫn sử dụng phù hiệu của Bộ Công an, cơ quan báo chí và các cơ quan nhà nước khác để lưu thông, nhằm gây khó dễ với lực lượng chức năng khi bị xử lý đã gây tâm lý phản cảm trong dư luận. Trước tình trạng này, PC67 Hà Nội đã đề xuất và xin ý kiến giám đốc Công an TP Hà Nội, Bộ Công an để xử lý nghiêm, đồng thời thu hồi những giấy tờ, phù hiệu cấp dán.



Thực hiện kế hoạch, ngày 27-7, PC67 Hà Nội ra quân xử lý tình trạng ô tô tư nhân gắn phù hiệu Bộ Công an và cơ quan báo chí sai quy định. Ghi nhận tại nút giao Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến, chỉ sau ít phút kiểm tra, Đội CSGT số 6 đã phát hiện hàng loạt xế hộp gắn phù hiệu Bộ Công an sai quy định.





Một số lái xe gắn phù hiệu của Bộ Công an trình bày lý do gắn phù hiệu là do đi xe mượn hoặc phù hiệu trên được cấp để phục vụ công việc. Thực chất đây chỉ là thẻ “ra vào” cổng của một số trường đại học và học viện trong ngành. Cá biệt có một số trường hợp khi phát hiện bị xử lý đã nhanh tay tháo bỏ phù hiệu gắn trước xe.



Quá trình kiểm tra, CSGT còn phát hiện một số phương tiện gắn phù hiệu cơ quan báo chí. PC67 Hà Nội khẳng định phù hiệu báo chí chỉ có giá trị sử dụng trong các kỳ cuộc nhất định, hết thời gian sử dụng phải thu hồi, tiêu hủy, không có giá trị ưu tiên khi tham gia giao thông.



Theo báo cáo của PC67 Hà Nội, trong sáu tháng đầu năm, Phòng đã xử lý năm tường hợp người nước ngoài vi phạm giao thông, 34 ô tô biển xanh, 26 ô tô biển đỏ; kiểm tra xử lý 4.436 trường hợp vi phạm qua hệ thống camera, bắt giữ năm xe ô tô BKS giả bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự giải quyết, trích xuất 120 lượt hình ảnh phục vụ công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông bỏ chạy và phát hiện tội phạm.