CSGT huy động tối đa lực lượng giữ trật tự sau trận Việt - Hàn

Ngày 29-8, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), cơ quan này vừa có chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình diễn ra trận bán kết giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và Hàn Quốc.



Cổ động viên ăn mừng sau trận thắng của Olympic Việt Nam trước Olympic Syria. Ảnh: VNE

Theo đó, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, để đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân được thông suốt, an toàn trong dịp lễ 2-9 và khai giảng năm học mới.

Đặc biệt là đảm bảo TTATGT sau trận đấu bán kết Asiad 2018 của U23 Việt Nam (tối 29-8), Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT công an các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Mở tháng cao điểm bảo đảm TTATGT bắt đầu từ ngày 22-8 đến hết ngày 21-9-2018.

Đối với các địa bàn trọng điểm, các thành phố, đô thị lớn, lực lượng CSGT phối hợp với lực lượng chức năng chủ động xây dựng các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, hạn chế ùn tắc, phát hiện xử lý nghiêm và đấu tranh, ngăn chặn vi phạm pháp luật hình sự, các đối tượng manh động, chống đối, đua xe và tổ chức đua xe trái phép, tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm người điều khiển xe ôtô chở khách, ôtô tải và các phương tiện khác với các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Đó là những hành vi như chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt không đúng quy định; chở hàng quá khổ, quá tải, chở quá số người quy định; vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện; sử dụng phương tiện quá niên hạn....

Đối với phương tiện chở khách, tập trung kiểm soát ngay tại nơi xuất phát, kiên quyết không cho xuất bến các trường hợp không đảm bảo an toàn vận tải khách.

Đáng chú ý, Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông, nhất là những người tham gia cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, tham gia giao thông có văn hóa, bảo đảm ATGT cho trẻ em, không lái xe sau khi uống rượu bia, đặc biệt không lái xe vượt quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, đua xe hoặc tụ tập, cổ vũ đua xe trái phép cũng như có những hành vi gây rối trật tự công cộng.