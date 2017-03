CSGT không lập chốt trước quán nhậu

Thượng tá Trần Thanh Trà, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP, cho biết: “Trong việc này, PC67 có phần trách nhiệm. Hiện TP có gần 4.000 tuyến đường nhưng toàn lực lượng CSGT vẫn chưa thể tuần tra khép kín. Một số cán bộ, chiến sĩ chưa đủ năng lực thi hành công vụ, văn hóa ứng xử với dân chưa cao”.

. PC67 sẽ làm gì để nâng cao năng lực công vụ của cán bộ, chiến sĩ?

+ Vừa qua chúng tôi có mở lớp rèn kỹ năng giao tiếp ứng xử với dân cho CSGT. Cạnh đó là các lớp tập huấn, nâng cao việc thực hiện đúng quy trình, quy định tuần tra, kiểm soát, xử phạt người vi phạm giao thông. Các cuộc kiểm tra điều lệnh, ghi hình CSGT làm nhiệm vụ trên đường cũng là cách răn đe, nắn chỉnh cán bộ, chiến sĩ làm đúng chức trách.

. Tại hội nghị về an toàn giao thông ngày 13-4, ông có đề xuất cấm kinh doanh rượu bia sau 22 giờ. Cơ sở của đề xuất này?

+ Hiện tình hình buôn bán rượu bia về đêm diễn ra trên hầu hết tuyến đường ở TP. TNGT do người lái xe có vi phạm về nồng độ cồn xảy ra từ sau 23 giờ diễn ra khá phổ biến. Mặt khác, việc bán rượu bia quá khuya thường kéo theo các hành vi vi phạm trật tự xã hội, phạm pháp hình sự.

Tuy nhiên, chúng tôi không đề xuất cấm tràn lan. Tại một số khu vực nhất định vẫn cho bán sau 22 giờ nhưng phải có sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý trật tự xã hội. Chúng tôi đang nghiên cứu, tham khảo thêm cách làm của Hà Nội để hoàn chỉnh đề xuất này.

. Cũng tại hội nghị, ông cho biết tới đây CSGT sẽ tăng cường kiểm tra hành chính sau 23 giờ tại các khu vực tập trung nhiều quán ăn uống. Biện pháp này có gây cản trở hoạt động kinh doanh của người dân?

+ CSGT không lập chốt ngay trước cửa hay gần quán ăn nên không thể gây cản trở hoạt động kinh doanh của người dân. Thay vào đó, CSGT phải xác định được các khu vực có nhiều hàng quán và tiến hành kiểm soát, đo nồng độ cồn ở các ngã ba, ngã tư của khu vực đó.

. Ông cũng đề xuất rút ngắn thời gian, chu kỳ kiểm định của ô tô. Đề xuất này sẽ “vướng” các quy định hiện hành về niên hạn và chu kỳ kiểm định của Bộ GTVT?

+ Thực tế cho thấy nhiều vụ TNGT do ô tô gây ra là do xe chết máy, xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật… ngay khi vừa qua kỳ kiểm định gần nhất. Vì vậy chúng tôi kiến nghị trước mắt với những xe tải chuyên chở nặng và đã cũ thì nên rút chu kỳ kiểm định xuống, như một năm rút xuống sáu tháng, sáu tháng rút xuống còn ba. Tất nhiên vấn đề này sẽ “vướng” các quy định hiện hành nên chúng tôi mới đề xuất lên TP. Từ đó, TP kiến nghị Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung các quy định.

. Xin cảm ơn ông.

Đề xuất cấm bán rượu bia về đêm chưa hay lắm. Luật đã quy định CSGT được quyền kiểm tra nồng độ cồn của người lái xe thì hãy làm theo luật đi, làm quyết liệt hơn nữa. Ông NGUYỄN HỮU TÍN,Phó Chủ tịch UBND TP,

nói tại hội nghị ngày 13-4

LƯU ĐỨC - HOÀNG TUYÊN