CSGT lên phương án trước trận bán kết U-23 VN

Sáng 23-1, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an TP.HCM đã tổ chức bàn giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong tối nay khi có đội tuyển U-23 Việt Nam tham gia thi đấu bán kết với U-23 Qatar.



Trung tá Huỳnh Trung Phong - Trưởng PC67 lên phương án đảm bảo ANTT chiều nay, Ảnh: L. THOA

Trung tá Huỳnh Trung Phong – Trường PC67 cho biết rút kinh nghiệm đêm 20-1, khi U-23 Việt Nam thắng ở bán kết với U-23 Iraq thì sau khi kết thúc trận đấu, người dân TP đổ dồn về khu vực trung tâm rất nhiều. Do vậy, PC67 sẽ tổ chức ứng trực 100% quân số, từ 18 giờ. “Với phương châm PC67 vẫn tạo điều kiện tốt nhất cho người dân tham gia cổ vũ cho bóng đá Việt Nam nhưng phải bảo đảm an toàn, không làm ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân”. Theo đó, phương án đảm bảo ANTT và TTATGT cho TP tập trung chủ yếu vào khu vưc quận 1, 3, 5, 10 với ba cấp độ. Theo đó, phương án đảm bảo ANTT và TTATGT cho TP tập trung chủ yếu vào khu vưc quận 1, 3, 5, 10 với ba cấp độ.

+Cấp độ 1: Khi người dân xuống đường cổ vũ thì PC67 phối hợp công an các quận huyện, các lực lượng bố trí các chốt trọng điểm bảo đảm tình hình. Song song đó là bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát để nắm địa bàn. Khi lượng người cổ vũ lên khá đông, PC67 áp dụng phương án tổ chức phân luồng.

CSGT có thể sử dụng hàng rào để cô lập, hạn chế phương tiện đổ dồn về TP. “CSGT sẽ vừa cô lập vừa phân luồng. Cô lập những phương tiện từ ngoài vào nhưng phân luồng để các phương tiện từ trong ra” – Trung tá Phong phân tích.

PC67 cũng đề nghị công an quận/huyện không cho người dân đứng tụ tập trên lề đường. Vẫn đảm bảo cho người dân cổ vũ nhưng không đi theo nhóm đông.

“Những trường hợp các nhóm có biểu hiện quá khích sẽ rã nhóm, ép và tách người cầm đầu ra khỏi nhóm” – Trưởng PC67 quyết tâm.

+Cấp độ 2: Khi U-23 Việt Nam thắng sẽ tăng cường tối đa lực lượng tuần tra; xử lý ôn hòa không tạo thành điểm nóng. Bảo vệ khu vực trung tâm và những điểm trọng yếu của TP.

Khi đó có những lúc lực lượng CSGT sẽ “điều hành” phần cổ vũ. Tức để nắn các dòng phương tiện, đi ra hướng khác, không dẫn vào khu vực trung tâm.

Cấp độ 3: dự kiến diễn ra sau 24 giờ, sẽ tiến hành xử lý mạnh nhiều hành vi vi phạm.