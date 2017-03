CSGT "mật phục" ở quán nhậu để phát hiện "ma men"

Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự an toàn xã hội (Bộ Công an) vừa lên kế hoạch bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A và thí điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn ở địa bàn TP Hà Nội.

Thời gian thực hiện kế hoạch từ ngày 5-11 đến hết ngày 5-12 tới.

Tại Hà Nội, việc thí điểm sẽ triển khai trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng. Đối tượng kiểm tra là người điều khiển xe ô tô; mô tô, xe gắn máy điện vi phạm quy định về nồng độ cồn.

CSGT đo nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao thông tại Hà Nội

Để việc kiểm tra, xử lý đạt hiệu quả, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) sẽ bố trí cán bộ, chiến sỹ mặc thường phục để nắm tình hình, ghi nhận ở các khu vực nhà hàng, quán ăn.

Khi phát hiện người điều khiển phương tiện có dấu hiệu vi phạm, CSGT "mật phục" sẽ thông báo cho bộ phận CSGT mặc sắc phục tuần tra kiểm soát công khai. Bộ phận này sẽ dừng xe, kiểm soát, đo nồng độ cồn trong hơi thở hoặc phối hợp với cơ sở y tế xác định nồng độ cồn trong máu khi cần thiết; xác lập hành vi vi phạm và xử lý vi phạm theo quy định.

Để việc xử phạt công minh, khi kiểm soát, xử lý vi phạm sẽ sử dụng camera hoặc máy ảnh để ghi lại hình ảnh vi phạm.

Trường hợp người vi phạm có dấu hiệu say rượu, bia, nếu để tiếp tục điều khiển phương tiện sẽ có nguy cơ cao gây ra tai tai nạn giao thông thì tổ kiểm tra thông báo cho gia đình hoặc liên hệ với công an phường sở tại để có biện pháp thích hợp đưa người vi phạm về nhà hoặc đến nơi an toàn.

Trên quốc lộ 1A, lực lượng CSGT tập trung kiểm soát các đoạn từ các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Bình, Quảng Nam đến Phú Yên, và Khánh Hòa đến Đồng Nai. Lực lượng này sẽ tập trung kiểm tra xe ô tô chở khách, xe tải.

CSGT đo nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao thông trên quốc lộ 1A

Đây là các phương tiện thường gây ra tai nạn giao thông do: tránh, vượt, đi vào phần đường, làn đường, dừng đỗ... sai quy định; chạy quá tốc độ; chở hàng quá khổ, quá tải, quá số người quy định; vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Trước đó, như đã thông tin, lực lượng CSGT Hà Nội đã thực hiện kiểm soát nồng độ cồn trong máu đối với người điều khiển phương tiện tham gia lưu thông trên đường.

Theo đó, 1 CSGT được giao nhiệm vụ túc trực cạnh quán bia, rượu để báo thông tin về những trường hợp rời quán trong tình trạng "liêu xiêu" tới tổ kiểm soát mặc sắc phục cách đó vài trăm m.

Tổ kiểm soát sẽ ra hiệu lệnh dừng xe và đo nồng độ cồn. Trường hợp có nồng độ cồn trong máu vượt mức độ cho phép sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm. Mức phạt khá nặng, có thể lên tới 1,2 triệu đồng.

Theo N.Quyết (NLĐO)