CSGT ở Kon Tum bị tố có dấu hiệu bảo kê xe quá tải

Công an tỉnh Kon Tum sẽ kiểm tra Trao đổi qua điện thoại với Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tá Lê Xuân Thủy - Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn của Công an tỉnh Kon Tum, cho biết đến thời điểm hiện tại công an tỉnh vẫn chưa nhận được báo cáo về việc CSGT huyện Đắk Tô ngăn cản xe của Đội KSTTX. Lãnh đạo công an tỉnh sẽ cho kiểm tra và thông tin lại với báo chí. Đại tá Lê Đình Toàn, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum, cũng cho biết chưa nhận được thông tin về vụ việc. Nhưng nếu có trường hợp này xảy ra thì thanh tra công an tỉnh sẽ vào cuộc, làm sáng tỏ ngay. Còn phòng CSGT chỉ giám sát và kiểm tra về mặt chuyên môn.