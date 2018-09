CSGT phát loa tìm người thân bé 5 tuổi bị lạc khi xem pháo hoa

Theo đó, vào khoảng 20 giờ 50 ngày 2-9, khi đang phân luồng, điều tiết tại khu vực vòng xoay Mê Linh phục vụ cho người dân đi chơi lế 2-9 và xem bắn pháo hoa thì CSGT (thuộc Phòng PC08 Công an TP) đã phát hiện một bé trai đang òa khóc.



CSGT đưa bé trai 5 tuổi đi dọc đường Tôn Đức Thắng và phát loa để tìm mẹ cho cháu. Ảnh: HK

Hỏi ra mới biết, cháu bé bị lạc mẹ, nên được CSGT dỗ dành, cho uống nước, giúp cháu bình tĩnh để hỏi thăm về thông tin người thân và tên của bé.



Sau đó, CSGT đã dùng xe ô tô đặc chủng để phát loa, thông báo tìm mẹ cho bé thông qua đặc điểm nhận dạng của cháu và thông tin về cha mẹ trên suốt tuyến đường Tôn Đức Thắng từ vòng xoay Mê Linh đến Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Khi xe gần đến ngã tư Tôn Đức Thắng và Nguyễn Huệ thì đúng ngay thời điểm bắn pháo hoa, nên âm thanh khá ồn ào, việc phát loa khó khăn hơn. May mắn, vài phút sau đó, cậu của cháu bé nghe được thông tin từ xe loa của CSGT nên đã mừng rỡ chạy đến để nhận lại cháu của mình và gọi điện thoại cho mẹ bé để thông báo.

Lập tức, tổ công tác đã mời mẹ cháu bé về công an phường Bến Nghé để làm thủ tục nhận lại con.

Được biết, cháu bé tên Lê Trọng H. (5 tuổi, quê ở Trà Vinh). Hiện cháu đang sinh sống cùng gia đình tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Mẹ cháu bé cho biết xúc động nói: "Nghe nói tối nay TP có tổ chức bắn pháo hoa mừng ngày Quốc khánh nên gia đình đưa cháu đi xem. Do cháu còn nhỏ, hay đùa nghịch và chạy nhảy khắp nơi. Lúc nãy gia đình lơ là một chút nên đã để cháu đi lạc mất. May có các anh công an giúp đỡ nên tôi mới tìm được con, nếu không thì không biết phải làm sao".