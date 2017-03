CSGT phạt xe không chính chủ: Sai thẩm quyền

Bị lập biên bản vì không chứng minh được việc mượn xe Ngày 14-11, một lãnh đạo Đội CSGT Công an TP Thái Nguyên cho biết đơn vị này vừa lập biên bản một cá nhân vi phạm không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định. Tại biên bản do Thượng sĩ Lưu Thị Hải Yến lập (ảnh) nêu rõ ngày 13-11, anh Mai Thành Nam (Hạ Long, Quảng Ninh) điều khiển xe SH 14H…0168 trên địa bàn TP Thái Nguyên không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu. Lực lượng CSGT còn phát hiện xe do Nam điều khiển không chuyển quyền sở hữu phương tiện. CSGT TP Thái Nguyên đã lập biên bản về ba lỗi: Không đội mũ bảo hiểm (phạt 100.000-200.000 đồng), không có gương chiếu hậu (300.000-500.000 đồng) và xe không chuyển quyền sở hữu phương tiện (800.000-1,2 triệu đồng). Anh Nam bị tạm giữ giấy phép lái xe và ngày 22-11 phải đến Đội CSGT Công an TP Thái Nguyên để giải quyết. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đội trưởng Đội CSGT TP Thái Nguyên Lý Minh Hùng cho biết việc lập biên bản lỗi không chuyển quyền sở hữu phương tiện là do anh Nam không chứng minh được việc mượn xe. “Tới đây, nếu anh Nam có các giấy tờ chứng minh là xe đi mượn thì chúng tôi sẽ không xử phạt” - ông Hùng nói. Trong khi đó, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục CSGT đường bộ - đường sắt, cho biết sẽ kiểm tra lại vụ việc trên. Nếu lái xe thừa nhận mua bán nhưng chưa sang tên đổi chủ thì bị phạt là đúng. Còn nếu họ nói là xe mượn mà CSGT vẫn bắt phải chứng minh rồi lập biên bản xử phạt là sai. THÀNH VĂN