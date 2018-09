CSGT TP.HCM: Không để ùn tắc, mất an toàn giao thông dịp 2-9

Theo đó, CSGT sẽ ưu tiên bố trí tại các địa điểm du lịch, khu vui chơi, bến xe, bến tàu, nhà ga, các địa điểm công cộng, khu vực tập trung đông người, nơi có bắn pháo hoa và biểu diễn nghệ thuật nhằm giải quyết kịp thời khi có sự cố về giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn TP.





CSGT TP.HCM tăng cường xử lý vi phạm trong dịp lễ 2-9. Trong ảnh: Đội CSGT Rạch Chiếc xử lý các xe khách. Ảnh: N.VÂN

Tại cửa ngõ TP, lượng xe tăng cao, CSGT sẽ phối hợp với Thanh tra giao thông để xử lý các xe khách chở quá số người, đón trả khách không đúng nơi quy định.

“Phòng PC08 sẽ hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT) cho người dân” - lãnh đạo Phòng PC08 nhấn mạnh.

Theo đó, sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật, đặc biệt là những hành vi là nguyên nhân dẫn đến TNGT như vi phạm nồng độ cồn, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ…

Không những vậy, hằng đêm, CSGT TP sẽ tổng kiểm tra hành chính tất cả các phương tiện, tập trung vào các đối tượng là thanh thiếu niên điều khiển dàn hàng ngang từ hai xe trở lên, thay đổi kết cấu xe để ngăn chặn không để các đối tượng tụ tập đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng. Đồng thời phối hợp với công an quận, huyện xử nghiêm các đối tượng quá khích, lợi dụng việc cổ động cho đội tuyển bóng đá Việt Nam để gây mất trật tự công cộng.

Ngoài ra, Phòng PC08 cũng bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, phức tạp có liên quan đến an ninh chính trị để kịp thời phát hiện, truy bắt các đối tượng tội phạm. Khi xảy các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị thì nhanh chóng phối hợp với các phòng nghiệp vụ an ninh để giải quyết nhanh.